Anzeige wurde gegen Magdeburger Profi-Angler Veit Wilde erstattet. Ein Sachsen-Anhalter hatte Glück - er hat im Müll einen Schatz gefunden.

Anzeige gegen Profi-Angler

Veit Wilde gilt als einer der besten Raubfischprofis in ganz Deutschland. Jetzt hat die Tierrechtsorganisation Peta eine Anzeige gegen den Magdeburger erstattet. Er soll in einem Video einen Zander gequält haben.

Stendals "Easy Shopper"

Der "Easy Shopper" begeistert Edeka-Kunden in Stendal. Es sei der "modernste Einkaufswagen der Welt" - zumindest bewirbt Edeka den Einkaufswagen so. Die Volksstimme war beim Test-Einkauf dabei.

Deniz Yücel verurteilt

Der Journalist Deniz Yücel wurde in der Türkei wegen PKK-Propaganda verurteilt. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Der "Welt"-Journalist war nicht bei der Verhandlung anwesend.

Staatsschutz ermittelt wegen Brand

Nach dem Brand einer Magdeburger Shisha-Bar ermittelt nun der Staatsschutz. Die Brandstiftung war wohl politisch motiviert. Das Feuer in der Shisha-Bar in der Halberstädter Straße ist in der Nacht zum Montag gelegt worden.

Der Schatz aus dem Müll

Steffen Döring aus Beetzendorf hat auf einem Glas-Container einen kleinen Schatz gefunden, den er bei "Bares für Rares" angeboten hat. Das Freimaurer-Glas hat einen überraschend hohen Preis erzielt.