Autofahrer rast mit 400 PS unter der Haube durch Gernrode. Viele Magdeburger nehmen lange Wartezeit für einen Corona-Test in Kauf.

Jasmin Teut volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme. Zuvor studierte sie in Magdeburg an der Fachhochschule Journalismus. Neben verschiedenen Redaktionspraktika, absolvierte sie ein halbjähriges Auslandssemester bei der "Griechenland Zeitung" in Athen. Jasmin.Teut@volksstimme.de ›

Todesfahrt im Harz

In Gernrode raste ein Mann mit seinem 440 PS starken Audi RS 3 und kollidierte dabei mit einem Motorradfahrer, welcher tödliche Verletzungen erlitt. Gegen den 25-jährigen Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung und Straßeverkehrsgefährdung ermittelt. Dass der Mann ein PS-Fan ist, belegt unter anderem sein Instagram Profil. Dort sind unter anderem Videos und Fotos zu finden, auf denen ein Tacho mit Tempo 267 und 317 zu sehen ist. Ob der Fall vor Gericht kommt, bleibt noch abzuwarten.

Zahl der Covid-19-Fälle steigt weiter

Die Zahl der Corona-Fälle in Magdeburg ist am Wochenende weiter angestiegen. Wie die Stadtverwaltung am Sonntag, 14. Juni 2020, mitteilte, wurden seit Freitag 32 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. "Hintergrund der zahlreichen Testungen war ein Krankheitsausbruch in 18 Familien rumänischer Herkunft in den vergangenen Tagen. Seit dem 12. Juni gibt es 32 neue Fälle in diesem Personenkreis; allein am Sonnabend, 13. Juni, wurden 21 Neuerkrankungen festgestellt", teilte eine Stadtsprecherin mit.

Weitere Schulschließungen

In Magdeburg schließen zwei weitere Schulen. Betroffen ist die Grundschule "Buckau" und die Grundschule "Im Nordpark". Ab dem 16. Juni wird für 14 Tage der Unterricht samt Hortbetreuung eingestellt. Grund ist eine unklare Infektionskette mit dem Coronavirus. Man habe eine Reihe von Kontaktketten zwischen den Schulen ermitteln können, allerdings könne man die Infektionswege noch nicht vollständig nachvollziehen, teilte die Stadt Magdeburg mit. Damit sind es in Magdeburg insgesamt acht Schulen, die wieder geschlossen sind.

Anstehen für Corona-Test in Magdeburg

In Magdeburg steigt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen wieder an. Das gab wohl vielen Menschen den Anlass, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Dutzende Magdeburger haben sich daher in der Fieberambulanz in der Brandenburger Straße angestellt und nahmen sogar bis zu vier Stunden Wartezeit in Kauf.