Während ein Arzt im Harz Todesdrohungen erhält, ist man in der Altmark sauer über die Geschäfte eines Zahnarztes.

Tödlicher Unfall

Es war sicher einer der schwersten Unfälle, die sich bislang in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt ereignet haben: Zwei Menschen starben am Freitag im Harz. Ein Autofahrer ist auf der Landstraße zwischen Benzingerode und Wernigerode mit seinem Wagen rückwärts gegen einen Laster gefahren, wobei er und ein weiterer Insasse tödlich verletzt wurden. Zunächst habe es nur einen verhätnismäßig leichten Unfall mit einem Traktor gegeben, so die Polizei mit. Der Fahrer habe den Schaden begutachtet und sei dann wieder eingestiegen. Anschließend legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr mit hohem Tempo rückwärts. Danach ist es zu dem Zusammenstoß mit dem Lkw gekommen, bei dem das Auto unter den Laster geraten ist.

Arzt mit Tod bedroht

Eine unglaubliche Geschichte hat sich im Harz zugetragen. Ein Ballenstedter Hausarzt sieht sich mit Todesdrohungen konfrontiert. Der Mann hat deswegen seine Praxis geschlossen und ist mit Familie abgetaucht. Die Praxismitarbeiter – zwei weitere Ärzte sowie acht Schwestern und eine Reinigungskraft – wurden informiert.

Nachwuchs im Zoo

Zum Glück gab es am Freitag nicht nur schlechte Nachrichtén. Im Magdeburger Zoo kann wieder ein Jungtier bestaunt werden. Dieses Mal gab es Nachwuchs bei den Südafrikanischen Stachelschweinen.

Geld für Corona-Check

Empörung in der Altmark: In einer Salzwedeler Praxis mussten Patienten rund 10 Euro für den Corona-Check zahlen. Ist das eigentlich rechtens? Die Volksstimme wollte es genau wissen und fragte bei der Zahnärztekammer nach. Die Antwort dürfte einige überrascht haben.