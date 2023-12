Der US-Chipkonzern Intel will die sportlichen Aushängeschilder der Stadt Magdeburg im Handball und Fußball unterstützen. Das sagen der 1. FC Magdeburg und der SC Magdeburg.

Magdeburg - Intel hat am Dienstag Kooperationen mit dem Handball-Bundesligisten SC Magdeburg sowie dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg angekündigt. Das sind die Pläne.

„Beim SC Magdeburg reiht sich Intel für die laufende Saison 2023/24 als Premiumpartner in die Partnerstruktur des amtierenden Champion-League-Siegers im Handball ein“, heißt es in der am Dienstag verbreiteten Erklärung.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit würden bei der Unterstützung technologischer Projekten sowie dem Engagement für Zuschauer und Fans des SC Magdeburg liegen.

So werde innerhalb eines Projekts die Historie des Sportclubs – powered by Intel – in der Getec-Areanasowie auf der Webseite des Clubs erlebbar gemacht. Im Rahmen der Kooperation stelle Intel darüber hinaus Familien und Kleingruppen Ticketkontingente zur Verfügung.

Dies gelte für die Bundesliga-Heimspiele nach der Handball-Europameisterschaft ab Februar 2024. Zudem würden Pilotprojekte zur Online-Bestellung von Fanartikeln am Spieltag in der Arena umgesetzt.

Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer Handball Magdeburg GmbH, sagte dazu: „Nicht nur für den SC Magdeburg, sondern für die gesamte Region ist die Ansiedlung von Intel eine Jahrhundertchance. Dass Intel noch vor dem geplanten Baustart den identitätsstiftenden SC Magdeburg unterstützen möchte, verdeutlicht das große Engagement für die Region und die Leuchttürme vor Ort, die den Menschen hier wichtig sind.“

Besonders angenehm in den Gesprächen sei die Bereitschaft gewesen, „ auf gewachsene Strukturen Rücksicht zu nehmen und gemeinsam mit langjährigen Partnern dem SCM mehr Stabilität zu geben. Auch dass Projekte für Fans und Familien unterstützt werden sollen, passt hervorragend zur DNA des SC Magdeburg.“

Intel wird offizieller Technologiepartner des 1. FC Magdeburg

Auch im Fußball engagiert sich Intel und ist nach eigenen Angaben ab sofort offizieller Technologiepartner des 1. FC Magdeburg. In dieser Funktion unterstütze Intel den Traditionsklub in allen Fragen zur technischen Weiterentwicklung des Clubs“, heißt es in der Erklärung.

Dazu gehörten die Beratungen zu einer 5G WLAN-Abdeckung ebenso wie der Ausbau digitaler Strukturen und Prozesse. Zudem sollten die Trainingssteuerung und das Scouting durch technologische Hilfsmittel verbessert werden.

Intel reihe sich damit in die Sponsorenriege des 1. FC Magdeburg ein und werde zudem Partner der Frauenmannschaft des 1. FC Magdeburg, hieß es weiter.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, mit Intel ein weltweit agierendes Unternehmen für unseren Club gewonnen zu habe“, sagte Alexander Wahler, kaufmännischer Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg. „Mit Intel als offiziellem Technologiepartner wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt der Weiterentwicklung gehen. Durch dieses klare Bekenntnis von Intel zum professionellen Fußball in Magdeburg haben wir eine hervorragende Grundlage für eine starke und zukunftsorientiere Partnerschaft.“

Angaben zu den Umfängen der Sponsorenleistungen in Euro wollte Intel zunächst nicht machen.

Intel investiert 30 Milliarden Euro in Fabriken in Magdeburg

Intel will mehr als 30 Milliarden Euro in zwei hochmoderne Fabriken investieren. Der Baustart wird, Stand jetzt, voraussichtlich im Herbst 2024 erfolgen.

Intel-Vertriebschef Christoph Schell hatte kürzlich im Volksstimme-Interview erklärt, der Bau von Fabriken dauere üblicherweise vier bis fünf Jahre.

Demzufolge könnten in der Landeshauptstadt frühestens ab 2028 die ersten Chips produziert werden. Der US-Konzern will zum Produktionsstart rund 3.000 Arbeitsplätze schaffen.