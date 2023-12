Die Bundesregierung steckt in finanziellen Turbulenzen. Es geht auch um Milliarden für Intel. Der US-Konzern aber steht fest zu seinen Plänen.

Intel-Manager: „Wir ziehen das Vorhaben in Magdeburg durch.“

Magdeburg - Trotz der angespannten Haushaltslage in Deutschland hält Intel an seinen Plänen für die beiden Fabriken in Magdeburg fest.