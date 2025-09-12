Sinkende Kinderzahlen Sachsen-Anhalt will Kitas mit Millionen-Zahlungen vor Schließungen retten
Bis 2033 sinken die Kinderzahlen in Sachsen-Anhalt - und damit die Landeszuschüsse an die Kita. Das Land will jetzt vor allem den vom Kinderrückgang betroffenen Regionen mit einer „Demografiepauschale“ helfen. Ziel: Schließungen und Entlassungen zu begrenzen.
Aktualisiert: 12.09.2025, 15:24
Magdeburg - Sachsen-Anhalt stehen kinderarme Jahre bevor – mit Folgen für die noch gut 1.800 Kindertagesstätten im Land. Sozialministerin Petra Grimm-Benne will den Kommunen jetzt helfen, Entlassungen und Schließungen zu reduzieren und so Erzieher zu halten.