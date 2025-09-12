weather regenschauer
  4. Fünf Tage pro Jahr: Extraurlaub fürs Ehrenamt? - Streit um Bildungsurlaub in Sachsen-Anhalt entbrannt

Soll es in Sachsen-Anhalt fünf Tage Extraurlaub für Ehrenamts-Schulungen und Kurse zur politischen Bildung geben? CDU und FDP sehen dabei ein entscheidendes Problem.

Von Robert Gruhne 12.09.2025, 16:01
Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert aktuell über den Bildungsurlaub. Foto: dpa

Magdeburg - Die Koalition aus CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt streitet über das Bildungszeitgesetz. Strittig ist, dass laut Entwurf des CDU-geführten Bildungsministeriums auch Kurse zu politischer Bildung und Ehrenamt als Bildungsurlaub zählen sollen. Das schmeckt weder der eigenen Fraktion der Christdemokraten, noch dem Koalitionspartner FDP.