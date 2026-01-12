weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Sven Schulze erhält Rückenwind aus CDU-Fraktion für vorzeitige Amtsübernahme von Reiner Haseloff

Winterklausur in Schindelbruch Sven Schulze erhält Rückenwind aus CDU-Fraktion für vorzeitige Amtsübernahme von Reiner Haseloff

Bei der Winterklausur der CDU im Harz haben Reiner Haseloff und Sven Schulze die Zustimmung der Landtagsfraktion für eine vorzeitige Amtsübergabe von Haseloff an Schulze eingeholt. Nun kommt es auf SPD und FDP an.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 12.01.2026, 15:46
Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze.
Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg/Schindelbruch - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze haben am Montagvormittag in Schindelbruch bei Stolberg im Harz die CDU-Landtagsfraktion über ihre Pläne für die vorzeitige Übergabe des Ministerpräsidentenamts von Haseloff an Schulze informiert.