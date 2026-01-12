Eil
Winterklausur in Schindelbruch Sven Schulze erhält Rückenwind aus CDU-Fraktion für vorzeitige Amtsübernahme von Reiner Haseloff
Bei der Winterklausur der CDU im Harz haben Reiner Haseloff und Sven Schulze die Zustimmung der Landtagsfraktion für eine vorzeitige Amtsübergabe von Haseloff an Schulze eingeholt. Nun kommt es auf SPD und FDP an.
Aktualisiert: 12.01.2026, 15:46
Magdeburg/Schindelbruch - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze haben am Montagvormittag in Schindelbruch bei Stolberg im Harz die CDU-Landtagsfraktion über ihre Pläne für die vorzeitige Übergabe des Ministerpräsidentenamts von Haseloff an Schulze informiert.