Winterklausur in Schindelbruch Sven Schulze erhält Rückenwind aus CDU-Fraktion für vorzeitige Amtsübernahme von Reiner Haseloff

Bei der Winterklausur der CDU im Harz haben Reiner Haseloff und Sven Schulze die Zustimmung der Landtagsfraktion für eine vorzeitige Amtsübergabe von Haseloff an Schulze eingeholt. Nun kommt es auf SPD und FDP an.