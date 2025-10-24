Der Prozess gegen den 50-jährigen Angeklagten zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am 10. November starten. 45 Termine sind nun bis Mitte März vom Gericht festgelegt worden.

Ein Blick in das Gerichtsgebäude mit dem großen Saal für die Nebenkläger. Hier könnten samt Anwälte 450 Personen Platz finden. In der gelben Glasbox wird der Angeklagte sitzen. Foto: dpa

Magdeburg - Der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer des Magdeburger Landgerichtes, Dirk Sternberg, hat die Prozesstermine für den Prozess gegen Taleb A. bis Mitte März festgelegt. Demnach wird in manchen Wochen zwei bis dreimal verhandelt. Über die Weihnachtstage und Silvester ist aber eine Pause vorgesehen.