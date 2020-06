Eine Corona-Nachbarschaftshilfe hat sich für die Magdeburger, die in Quarantäne sind, gebildet. Außerdem randalierten Wurst-Diebe.

Spenden für Magdeburger

Unter dem Namen "Moritz hilft!" hat sich im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt kurzfristig eine Corona-Nachbarschaftshilfe Moritzplatz gebildet, die die derzeit in 19 Hausaufgängen unter Quarantäne stehenden 523 Menschen, darunter viele Familien, unterstützen möchte.

SCM startet im Oktober

Am 1. Oktober soll die Handball-Bundesliga in die neue Saison starten. Dann sollen auch möglichst wieder Zuschauern dabei sein. Beim SC Magdeburg ist man nun froh, dass endlich ein Termin feststeht. "Nach mehr als drei Monaten Abwesenheit muss unsere Sportart wieder zurück auf die mediale Bildfläche. Die Auszeit war aus vielerlei Gründen erforderlich. Nun brauchen Spieler, Trainer, Fans und die gesamten Clubs aber wieder eine Perspektive beziehungsweise ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

Wurst-Diebe randalieren

In der Nacht zu Dienstag trieben randalierende Diebe in Oschersleben ihr Unwesen. Erst brachen sie in einen Fleischereiverkaufswagen ein und stahlen dort diverse Wurstwaren und die Tageseinnahmen aus der Kasse, teilte die Polizei mit. Danach versuchten die Diebe in die Dönerbude „Antalya Super Döner" und den Asia-Imbiss „Asia-Snack Son" einzubrechen. Das misslang ihnen. Nach den gescheiterten Einbruch-Versuchen besprühten die Täter die Imbisse.

Schlange im Schuhkarton

Zwei Schwarzfahrer, die in Magdeburg festgenommen wurden, hatte nicht nur keine Fahrscheine, sondern auch noch einen seltsamen Karton. Im Rahmen der Festnahme fanden die Beamten im Gepäck der Beiden einen Karton, der dann samt Inhalt kurze Zeit später sichergestellt wurde. Der Grund: In dem Karton befand sich eine Ringelnatter.