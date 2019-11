Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 ist ein Video aufgetaucht. Es zeigt den Unfallhergang und entwickelt sich zum Klickhit.

Magdeburg l Nur selten ist es den Einsatzkräften möglich, nach einem Unfall den Hergang beziehungsweise die Ursache nachzuvollziehen. Anders schaut es nun nach einem Unfall in der vergangenen Woche aus. Am 11. November war ein Lastwagen zwischen Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum auf ein Stauende aufgefahren. Wie durch ein Wunder überlebte der Fahrer des auffahrenden Lasters. Kurz nach dem Unfall ging das Führerhaus in Flammen auf. Berufskraftfahrer die die Kollision gesehen hatten, eilten umgehend zu dem Unfallwrack und löschten dieses mit Handfeuerlöschern. Wegen des Unfalls musste die Autobahn stundenlang gesperrt werden.

Genau eine Woche nach dem Unfall landete nun das Video im sozialen Netzwerk Facebook, dass diesen schweren Unfall zeigt. Hochgeladen wurde dieses von einem Bergeunternehmen, welches die Unfallstelle beräumt hatte. Die in Schopsdorf (Jerichower Land) ansäßige Firma hat immer wieder mit schweren Unfällen auf der Autobahn 2 zutun. Hochgeladen habe man das Video, um auf die Wichtigkeit von Dash-Cams aufmerksam zu machen, teilten die Abschlepper auf ihrer Seite mit. Dash-Cams sind kleine Kameras in Fahrzeugen, die das Verkehrsgeschehen filmen. Deren Einsatz ist vor allem unter Datenschützern umstritten.

Das Video selber zeigt den Unfall in voller Gänze. Aufgenommen wurde es von einem Berufskraftfahrer, der gerade auf der linken Spur das Unfallende überholte. Nahezu ungebremst kracht dabei der Lkw auf der rechten Fahrspur in einen stehenden Laster. Sofort schießen Flammen unter dem Fahrerhaus heraus. Aus diesen entwickelt sich der Brand, der kurze Zeit später von den Brummifahrern gelöscht wird. "Es ist ein Wunder, dass der Fahrer diesen Unfall schwer verletzt überlebt hat", urteilen die Abschlepper bei Facebook.