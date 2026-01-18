weather wolkig
  3. Explosives aus dem Zweiten Weltkrieg: Warum die Zahl der entdeckten Bomben in Sachsen-Anhalt Rekordwerte erreicht

Sachsen-Anhalts Kampfmittelexperten entschärften im vergangenen Jahr 341 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind so viele wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.

Von Matthias Fricke 18.01.2026, 16:00
Ein Bombardement von alliierten Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 80 Jahre später werden auch in Sachsen-Anhalt weiterhin Blindgänger entdeckt.
Ein Bombardement von alliierten Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 80 Jahre später werden auch in Sachsen-Anhalt weiterhin Blindgänger entdeckt. Fotos: Imago Granger Historical Picture

Magdeburg. - Nahezu täglich müssen die 24 Munitionsexperten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen-Anhalt auch 81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Bomben-Blindgängern und nicht detonierter Munition ausrücken. Sie wurden zu 294 Fundstellen im gesamten Land gerufen – so viele wie seit drei Jahren nicht mehr.