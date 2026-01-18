Sachsen-Anhalts Kampfmittelexperten entschärften im vergangenen Jahr 341 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind so viele wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.

Warum die Zahl der entdeckten Bomben in Sachsen-Anhalt Rekordwerte erreicht

Ein Bombardement von alliierten Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 80 Jahre später werden auch in Sachsen-Anhalt weiterhin Blindgänger entdeckt.

Magdeburg. - Nahezu täglich müssen die 24 Munitionsexperten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen-Anhalt auch 81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Bomben-Blindgängern und nicht detonierter Munition ausrücken. Sie wurden zu 294 Fundstellen im gesamten Land gerufen – so viele wie seit drei Jahren nicht mehr.