Explosives aus dem Zweiten Weltkrieg Warum die Zahl der entdeckten Bomben in Sachsen-Anhalt Rekordwerte erreicht
Sachsen-Anhalts Kampfmittelexperten entschärften im vergangenen Jahr 341 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind so viele wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.
18.01.2026, 16:00
Magdeburg. - Nahezu täglich müssen die 24 Munitionsexperten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen-Anhalt auch 81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Bomben-Blindgängern und nicht detonierter Munition ausrücken. Sie wurden zu 294 Fundstellen im gesamten Land gerufen – so viele wie seit drei Jahren nicht mehr.