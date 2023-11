Magdeburg - Am Montagmittag starten die Profis des 1. FC Magdeburg in die neue Trainingswoche. So hat das Trainerteam des Zweitligisten eine Einheit auf 11.45 Uhr angesetzt. Die Blau-Weißen, die am Sonnabend beim VfL Osnabrück gastieren (13 Uhr/Sky), werden diese erholt bestreiten. Schließlich schalteten sie an den vergangenen drei Tagen einen Gang zurück, arbeiteten individuell.

(Kamera: Yannik Sammert, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Trotz der Krisensituation hatten sich die Elbestädter aus Gründen der Regeneration dagegen entschieden, über das Wochenende weiter zu trainieren. „Wir haben in diesem Kalenderjahr noch sehr wichtige Spiele vor der Brust. Das Weiterkommen im DFB-Pokal war auch ein Mitgrund, dass wir jetzt kein Testspiel gemacht haben, weil dann die Belastung zu hoch gewesen wäre“, erklärt Sportchef Otmar Schork in dem Kontext.

Kommt es zum Premieren-Einsatz?

Am Dienstag wird der Blick der Magdeburger dann auch nach Bengasi gehen. Dort empfängt die libysche Nationalelf ab 17 Uhr Kamerun in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026. Die FCM-Spieler werden beobachten, ob ihr Kollege Leon Bell Bell sein Debüt für die Gäste feiert. Trainer Rigobert Song hatte den Außenverteidiger bekanntlich erstmalig berufen.

Am Freitag bei der ersten Partie in der WM-Quali des zentralafrikanischen Landes daheim gegen Mauritius musste der 27-Jährige noch zuschauen. Coach Song hatte ihn beim 3:0-Sieg nicht mit in den 23-Mann-Kader genommen. Vielleicht darf der laufstarke Magdeburger Akteur aber ja diesmal auf dem Rasen reinschnuppern. So oder so meint FCM-Trainer Christian Titz: „Es freut mich für Leon, die Nominierung ist eine Auszeichnung und Wertschätzung.“

Niederlage an der Konsole

Das neu gegründete E-Sports-Team des 1. FC Magdeburg hat die erste Saisonpartie in der Virtual Bundesliga verloren. Am Sonnabend musste sich der Club in Person von Ali Gencer und Richard Schulz beim Spieltag in Köln dem FC Hansa Rostock 0:2 geschlagen geben. Zunächst verloren die beiden Akteure des FCM ihr Doppel mit 1:3 gegen die Kogge, woraufhin mit einem 1:6 in Gencers Einzel die Auftaktniederlage feststand.

Am Dienstag geht es für die Elbestädter in der Division Nord-West gegen den VfL Osnabrück weiter (17.30 Uhr/live auf Twitch). In der Hinrunde stehen für den Club insgesamt 17 Partien an.