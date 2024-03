Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg heißt es nun: Mund abputzen und weitermachen. Doch womit? Jedenfalls nicht mit der offensiven Harmlosigkeit und wenigen hochkarätigen Torchancen trotz hohem Ballbesitzanteil wie zuletzt bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg. „Wir müssen uns ankreiden, dass wir die Lücken nicht gefunden haben“, erkannte FCM-Abräumer Daniel Elfadli und ergänzte mit Blick auf die anstehende Partie in der 2. Bundesliga: „Daran müssen wir arbeiten, um in Karlsruhe (So., 13.30 Uhr/Sky) wieder zu punkten.“