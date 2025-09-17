Auf ihren neuen Tennisstar aus Südtirol sind viele in Italien stolz - der Skandal-Rapper Fedez aber offensichtlich nicht. Dem Musiker missfällt Sinners Italienisch.

Rom - Der Tennis-Weltranglistenzweite Jannik Sinner wird wegen seines deutschen Akzents von einem italienischen Skandal-Rapper verhöhnt. In einem neuen Song des Italo-Rappers Fedez (35) heißt es über den 24-Jährigen, der aus Südtirol kommt: „Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler.“ Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. In Italiens nördlichster Region sprechen die meisten Einheimischen sowohl Deutsch als auch Italienisch.

Die Zeilen über Sinner sind aus einem neuen Lied, das der Rapper auszugsweise vorab im Internet veröffentlichte. Daraufhin gab es zahlreiche negative Kommentare. Ein Nutzer meinte: „Zum Schämen. Was ist dir bloß durch den Kopf gegangen, als du so etwas geschrieben hast?“ Andere Kommentare lauteten: „Damit bist du als Sänger gescheitert, du bist für mich gestorben“ oder „Du warst einmal ein Star, warum hast du so etwas nötig?“ Von Sinner selbst gab es zunächst keine Stellungnahme.

Rapper mit vielen Schlagzeilen

Fedez - eigentlich Federico Leonardo Lucia - hatte vor einigen Jahren in Italien großen Erfolg mit Songs wie „Prima di ogni cosa“. Zwischenzeitlich war er mit der prominenten Influencerin Chiara Ferragni (38) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Das Promi-Paar stand auch durch eine TV-Dokuserie immer wieder in den Schlagzeilen. Inzwischen sind die beiden geschieden. Mehrfach geriet der Rapper mit der Justiz in Konflikt. Auf Instagram hat Fedez immer noch 13,5 Millionen Follower.