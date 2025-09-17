Lange Tage erwarten die Anhänger des SC Magdeburg im November. Wie HBL bekanntgab, werden alle Bundesliga-Spiele der Grün-Roten um 18 Uhr oder später angepfiffen.

Auch drei Heimspiele der SCM-Profis werden erst zu später Stunde angepfiffen.

Magdeburg - Die Fans des SC Magdeburg müssen sich im November auf späte Anwurfzeiten ihres Teams einstellen. Die Handball-Bundesliga (HBL) veröffentlichte nun nämlich die genauen Ansetzungen der Spieltage 11 bis 15. Die Grün-Roten sind zwar stets am Sonnabend oder Sonntag im Einsatz, der Anpfiff erfolgt jedoch frühestens 18 Uhr.

Am Sonntag, 9. November, empfängt der SCM ab 18 Uhr die Rhein-Neckar Löwen in der Getec-Arena. Die späte Anwurfzeit könnte mit dem Heimspiel der Fußballer des 1. FC Magdeburg zusammenhängen. Die Blau-Weißen treffen ab 13.30 Uhr in der 2. Bundesliga auf den SC Paderborn.

Das schwierige Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt wird am Sonnabend, 15. November, um 20 Uhr angepfiffen. Das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (22. November) und die Partie bei GWD Minden (29. November) beginnen jeweils am Samstagabend um 19 Uhr.

Am Sonntag, 7. Dezember, können die Fans den 2. Advent gemeinsam mit ihrer Mannschaft ausklingen lassen. ab 18 Uhr ist Frisch Auf Göppingen an der Elbe zu Gast. Die genauen Zeiten der vier weiteren Bundesliga-Spiele im Dezember vermeldet die HBL zu einem späteren Zeitpunkt.

SCM-Termine im Überblick

SCM – Rhein-Neckar Löwen (9. November, 18 Uhr)

SG Flensburg-Handewitt – SCM (15. November, 20 Uhr)

SCM – HSG Wetzlar (22. November, 19 Uhr)

GWD Minden – SCM (29. November, 19 Uhr)

SCM – FA Göppingen (7. Dezember, 18 Uhr)