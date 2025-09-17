Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV Seilerwiesen Magdeburg gegenüber dem SV 1889 Altenweddingen machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Tim Fabian Suxdorf. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Altenweddingen beobachten.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Dethlefsen (42.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jannes Krüger konnte in Minute 45+2 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Seilerwiesen Magdeburg. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Sülzetaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Rathsack, Zoll, Skorsetz, Dreiling (68. Voigtländer), Stridde, Schröder, Tamaan (75. Batal), Gropius, Grzenda

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz, Winkelmann, Dethlefsen (84. Hanft), Krüger (89. Thielecke), Wendland, Schwarz, Junge (72. Tschepe), Petters, Harnau, Nord

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (29.), 0:2 Florian Dethlefsen (42.), 0:3 Jannes Krüger (45.+2), 1:3 Christian-Gabriel Gropius (67.), 1:4 Jannes Krüger (87.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tim Polten, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 60