Julian Nagelsmann hat seinen amerikanischen Traum. Bei der WM soll im kommenden Sommer Großes gelingen. Zur Gruppenauslosung reist der Bundestrainer mit ganz speziellen Gefühlen nach Washington.

Washington - Der Blick auf die Wetterkarte für Washington sollte Julian Nagelsmann beunruhigen. Droht ihm etwa zur großen WM-Show mit US-Präsident Donald Trump, Supermodel Heidi Klum und dem Losfee-Quartett um Tom Brady und Shaquille O’Neal schon wieder ein Schnee-Chaos? Wie vor zwei Jahren vor der Auslosung der Heim-EM, was ihm damals enormen Reisestress zwischen München und Hamburg bescherte.

Es gibt für Nagelsmann so manche Ungewissheit vor der Fußball-Glamour-Gala am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in der US-Hauptstadt. Mehr als die heranziehende Kaltfront, die je nach aktueller Prognose dann doch nur Regen statt Schnee bringt, hat der Bundestrainer nämlich die sportlichen Herausforderungen für den Sommer 2026 im Blick. Dann wird es für die Nationalmannschaft in Amerika ganz sicher heiß hergehen.

Italien, Kolumbien und Uruguay. Oder Norwegen und Ägypten mit ihren Stürmerstars Erling Haaland und Mohamed Salah. Auch die Stolpersteine der WM-Desaster von 2018 und 2022 aus Südkorea und Japan: Die Liste möglicher Gegner mit hohem Brisanzpotenzial oder Stressfaktor ist für Nagelsmann enorm lang. Wieder einmal kursiert das Schlagwort der Hammergruppe. Trotz des ersehnten Platzes im Topf 1 der Fußball-Schwergewichte aus Argentinien, Spanien, Frankreich oder Brasilien, die Deutschland erstmal erspart bleiben.

„Man spürt das Kribbeln im Körper, die Vorfreude steigt und wir können auf allen Ebenen voll in die Vorbereitung einsteigen“, sagte der Bundestrainer vor der Kugel-Gala im John F. Kennedy Center for the Performing Arts direkt am Potomac River.

Neun der zwölf Gruppen sind für Deutschland möglich. Neun verschiedene Wege zum WM-Glück. Von Foxborough bis Inglewood, von Toronto quer über den halben Kontinent bis zum legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das Nagelsmann wegen Klima und Logistik aber lieber meiden würde.

Trump-Show inklusive

Für den Bundestrainer beginnt mit der Ermittlung der drei Vorrundengegner der nächste Abschnitt seines WM-Plans. Die ehrgeizige Titelansage, gleich nach dem EM-Aus 2024 postuliert und mit Dominanz-Ansagen bis in diesen Spätsommer getragen, gibt es nach einer holprigen Qualifikationsrunde öffentlich nicht mehr.

„Viele Mannschaften auch von vermeintlich kleineren Ländern haben Kicker, die in Europa spielen, in tollen Ligen bei tollen Clubs spielen. Ein Stück weit Demut ist da angebracht“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Aber das Ziel ist und bleibt natürlich das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium von East Rutherford bei New York. Ganz egal welche Gegner das Quartett um Brady, O’Neal, Wayne Gretzky und Aaron Judge aus der Trommel fischt.

„Die WM schien bisher noch etwas weiter weg - nicht nur geografisch. Mit der Auslosung, wenn wir unsere Gegner und Spielorte kennen, rückt sie spürbar näher“, sagte Nagelsmann. Dabei kennt er Amerika bestens. Sein Debüt als DFB-Chefcoach feierte er im Oktober 2023 in Hartford beim 3:1 Testsieg gegen die USA. Auch als Bayern-Coach war er schon in Übersee.

Jetzt geht es für Nagelsmann um viel mehr als die ersten drei Kontrahenten. 16 Spielorte mit tausenden Kilometern Entfernung in den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada, 104 Spiele in drei Zeitzonen, Anpfiff oftmals in der Mittagshitze. Da weiß der 38-Jährige, was auf seine WM-Crew um Kapitän Joshua Kimmich zukommen wird. Sonst kann Rudi Völler WM-Bilder von 1994 herausholen, als der Weltmeister-Stürmer in Dallas und Chicago schwitzte.

Große Distanzen, große Hitze

„Dieses Turnier bleibt auch logistisch eine Herausforderung – für uns und für unsere Fans, auf deren Unterstützung wir uns bei der WM sehr freuen. Wir wissen es sehr zu schätzen, wie viel sie nächstes Jahr auf sich nehmen werden, um dabei sein zu können“, sagte Nagelsmann.

Einen Tag nach der Auslosung wird die FIFA am Samstag (18.00 Uhr/MEZ) bei einem weiteren Show-Act mit Präsident Infantino und Ex-Größen die genauen Spielorte verkünden. Zuvor gibt es pro Partie jeweils noch zwei Optionen. Auch das ist neu im Mega-WM-Modus.

Sonderwünsche einzelner Länder gibt es laut FIFA nicht. Deutschland wird aber vermutlich, sofern möglich, Spiele unterm Dach haben, zum Beispiel in Dallas oder Atlanta. Dann könnte trotz Hitze indoor, klimatisiert zur amerikanischen Mittagszeit und damit am frühen deutschen Abend zur guten TV-Zeit, gespielt werden.

Basecamp wird gesucht und besucht

Nagelsmann reist mit seinem Planungsstab noch am Wochenende weiter, um das WM-Quartier möglichst gleich fix zu machen. Ein Winter-Chaos, wie bei der EM-Auslosung 2023 in Hamburg, darf diese Reise nicht wieder erschweren. Damals reiste der zudem von einem Infekt geplagte Nagelsmann mit dem Auto an und ab - das wäre in den USA kaum machbar.

Schottland, Ungarn und Schweiz hieß damals das Los. Jetzt ist maximal ein Europa-Gegner möglich. Und auch WM-Premieren gegen die ins neue 48er-Teilnehmerfeld gespülten Neulinge aus Jordanien, Usbekistan, Curacao oder Kap Verde.

„In der Vorrunde hat es auch seinen Reiz, mal gegen ein Land zu spielen, auf das man sonst in Qualifikations- oder Nations-League-Spielen nicht treffen würde“, sagte Nagelsmann. „Jedes Land hat sich die Teilnahme an der WM und die große Bühne verdient.“

Erstmals Runde der letzten 32

Spätestens in der K.-o.-Phase, die mit einer Zwischenrunde von 32 Teams beginnt, könnte „dann ohnehin die großen Fußballnationen warten“, sagte Nagelsmann. Ein Hattrick des Scheiterns nach den Vorrundenpleiten in Russland und Katar ist nicht im Gedankenorbit. Aber DFB-Boss Neuendorf warnte vorsorglich: „Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es einfache und schwierige Gruppen gibt.“