Der neue Olympia-Eiskanal in Cortina d'Ampezzo hat seine Tücken. Eine deutsche Pilotin kommt bestens zurecht.

Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte hat die Premiere im Monobob auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking raste im Finallauf mit Bestzeit von Rang drei an die Spitze vor und verwies Monobob-Weltmeisterin Kaysha Love aus den USA mit 0,15 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurde die Australierin Breeana Walker.

„Mit dem Ergebnis bin ich mega zufrieden, auch mit den Startzeiten. Ich bin dran am Feld, das ganze Sommertraining hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit den Läufen bin ich nicht so zufrieden, im Training bin ich deutlich besser gefahren“, sagte Nolte vom BSC Winterberg und machte vor allem im unteren Teil der Bahn Zeit gut: „Da habe ich den Bob richtig fliegen lassen.“

Spies: „Herausforderndes Rennen“

Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen kam auf Rang fünf. „Das waren bei mir die besten Läufe hier nach 14 Tagen Training, es ist immer noch ausbaufähig. Ich bin super happy, auch mit meinen Starts“, sagte die 30 Jahre alte Buckwitz.

Die WM-Zweite im Zweierbob, Kim Kalicki von Eintracht Wiesbaden, musste sich mit Platz zehn zufriedengeben. „Ein herausforderndes Rennen, einige Fehler haben zu großen Zeitabständen geführt“, bilanzierte Cheftrainer René Spies das erste Bob-Rennen im Eugenio Monti Cortina Sliding Centre.