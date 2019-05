Eine Medaille und den Siegerpokal eroberten die HT-Mädchen beim Turnier in Weißenfels. Foto: N. Schulze

Die Weibliche A-Jugend des HT 1861 Halberstadt dominierte das 15. "Inge Schändung-Gedächtnisturnier" in Weißenfels.

Halberstadt l Am Samstag trat die Mannschaft der weiblichen Jugend A des HT 1861 Halberstadt beim 15. „Inge Schändung-Gedächtnisturnier“ in Weißenfels an. Weitere Teilnehmer waren der SV Anhalt Bernburg, Weißenfelder HV 91 und die erste und zweite Mannschaft vom SC Markranstädt.

Im ersten Spiel der Mädels von Trainerin Ljuba Kolomjets setzen sie sich klar mit 13:7 gegen den Ligakonkurrenten SV Anhalt Bernburg durch. Einziger Wermutstropfen dieses Spiels war die Verletzung von Julia Rieche, die dann für das gesamte Turnier ausfiel.

Sieg gegen Markranstädt

Im zweiten Match gegen die Sachsenliga-Mannschaft vom SC Markranstädt, die äußerst körperbetont kämpfte, setzte sich der HT, trotz des Fehlens von Julia Rieche und das damit zusammenhängende Umstellen des Teams, knapp mit 9:7 Toren durch. Die dritte Begegnung gegen die Reserve aus Markranstädt gestalteten die Handballerinnen aus Halberstadt wieder deutlicher, gewannen mit 10:5 Toren.

Im letzten Spiel gegen Weißenfels hätte den Mädchen aus der Domstadt ein Punkt zum Turniersieg gereicht, doch nach einer langen Saison überzeugten die Gäste noch einmal mit schönem Kombinationshandball, tollen Toren vom Kreis und einem 14:8-Sieg gegen den Gastgeber. Nach Ende des Turniers bedankte sich die Mannschaft vom HT 1861 beim Gastgeber für das tolle organisierte Turnier.

Endstand

1. HT 1861 Halberstadt, 8:0 Punkte, 2. SC Markranstädt l, 5:3 Punkte, 3. SC Markranstädt ll, 4:4 Punkte, 4. Weissenfelder HC 91, 3:5 Punkte, 5. SV Anhalt Bernburg, 0:5 Punkte.