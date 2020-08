Der SV Liesten will zum vierten Mal in Folge den Kreispokal gewinnen.

Liesten l Doch vor dem Endspiel muss der SVL zunächst Eintracht Salzwedel im Halbfinale bezwingen. Beide Teams treffen am Sonnabend ab 17 Uhr im Waldstadion aufeinander.

Spiel zeitlich nach hinten verlegt

Eine Woche nachdem sich der FSV Heide Letzlingen am Ende standesgemäß mit 4:0 (1:0) gegen den SSV 80 Gardelegen II durchsetzte und damit das Final-Ticket buchte, steht in der Westaltmark der zweite Kracher an. Nach etwas mehr als fünf Monaten ohne ein Pflichtspiel, hat das Warten am Sonnabend auch für den SV Liesten 22 und den SV Eintracht Salzwedel 09 endlich ein Ende. Um 17 Uhr kommt es dann nämlich im Liestener Waldstadion zum Derby, dass für viele Zuschauer sicher schon als vorweg genommenes Finale gilt. Das Spiel wurde am vergangenen Mittwoch kurzfristig von 14 Uhr auf 17 Uhr verschoben, weil am Sonnabend sehr heiße Temperaturen erwartet werden. Damit wird versucht, den Spielern etwas entgegen zu kommen.

Sowohl der SV Liesten 22 als auch der SV Eintracht Salzwedel 09 befinden sich gerade einmal seit drei Wochen in der Vorbereitung und sind somit längst noch nicht da, wo sie leistungstechnisch mal waren und auch wieder hinwollen. Natürlich ist es klar, dass, wenn man im Halbfinale steht, man auch ins Finale möchte. Dennoch ist davon auszugehen, dass beide Vereine den Landesklasse-Auftakt, der nur sieben Tage später auf der Salzwedeler Flora stattfinden wird, als wichtiger einschätzen.

Spiel auf Augenhöhe erwartet

Der SVL und die Eintracht absolvierten bislang jeweils drei Vorbereitungsspiele. Während die 22er in den Spielen fast ausschließlich auf höherklassige Mannschaften trafen und alle Partien verloren haben, trafen die Salzwedeler nur in Bismark auf einen höherklassigen Gegner. Am Ende ist es jedoch so, dass die Mannschaft von Helge Kietzke ihre drei Testspiele allesamt erfolgreich gestalten konnte.

Auch wenn die Trainer nach und vor Testspielen meist sagen, dass das Endergebnis keinen oder nur einen nebensächlichen Wert hat, sind diese Ergebnisse aber mit Sicherheit gut für das Selbstvertrauen der Spieler. Fest steht zudem, dass Liesten und Salzwedel in der jüngeren Vergangenheit wichtige Spieler verloren haben.

Während Liesten in Zukunft ohne einen Matthias Wiese, Steven Beck oder Dawid Szczerbik auskommen muss, versucht Salzwedel die Abgänge von Hannes Schreiber, Hannes Pietscher und Fabian Beck zu kompensieren. Insgesamt stellt man also relativ schnell fest, dass es vor diesem Kreispokal-Kracher sehr viele Fragen gibt. Die passenden Antworten dazu, wird man wohl erst auf dem Platz bekommen.

Mannschaften wollen in das Finale

„Ich denke, dass das Verschieben des Anstoßes auf 17 Uhr eine gute Entscheidung war. Nach gerade einmal drei Wochen Vorbereitung, wäre es wohl für beide Mannschaften sehr unangenehm in der Mittagshitze geworden“, schätzt der Liestener Trainer Michael Piotrowski die neue Anstoßzeit ein. Personell sind bei den 22ern soweit alle an Bord. Lediglich Steffen Schmidt und Henning Schröder werden am Sonnabend nur zugucken. Dennoch bleibt die Zielsetzung laut Piotrowski klar: „Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Wir haben die Möglichkeit, den Kreispokal zum vierten Mal in Serie zu gewinnen, was meines Wissens nach noch keiner Mannschaft gelang. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen.“

In Bezug auf das Spiel am Sonnabend, ist sich Piotrowski sicher, dass keine Mannschaft 90 Minuten Vollgas geben kann: „Ich denke, dass wir unsere Stärken temporär anpassen werden müssen. Situationsbedingt wird es Phasen mit viel Ballbesitz oder hohem Pressing geben und dann wird es auch Phasen geben, wo wir Salzwedel kommen lassen werden. Ich denke, dass uns Salzwedel körperlich sicher schon einen Schritt voraus ist, weshalb wir ihnen fußballerisch den Stecker ziehen wollen.“

Salzwedel muss morgen hundertprozentig auf Sebastian Heuer verzichten. Hinter den Einsätzen von Jan Plewe und Niklas Gille steht noch ein großes Fragezeichen und wird sich erst am Sonnabend komplett klären. Trotz dieser Ausfälle ändert sich laut Trainer Helge Kietzke nichts an der Zielsetzung: „Es ist ein Pflichtspiel. Wir wollen ins Finale und werden es genauso angehen.“

Kietzke: SVL in der Favoritenrolle

Auch bei der Frage nach der Favoritenrolle ist sich Kietzke sicher: „Testspiele sind für mich nicht aussagekräftig, vor allem dann nicht, wenn ich sie nicht gesehen habe. Liesten ist für mich nach wie vor der Favorit. Sie sind eine sehr erfahrene Mannschaft und spielen zudem zu Hause. Außerdem waren sie in der Vergangenheit immer gut gegen uns eingestellt.“ Deshalb fordert Kietzke von seiner Mannschaft auch Geduld: „Wir müssen defensiv sehr konzentriert sein. Zudem müssen wir offensiv zielstrebig aber trotzdem geduldig agieren. Nur dann werden wir den Platz auch als Sieger verlassen.“

Statistisch gesehen trafen beide Mannschaften seit 2012 18-mal aufeinander. Davon konnte der SV Liesten elf Spiele für sich entscheiden und verlor nur fünf. Auch wenn die Salzwedeler Eintracht in der abgelaufenen Spielzeit relativ weit hinter dem SVL rangierte, konnten die 09er immerhin das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden. Zum Rückspiel kam es aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr. Wenn man sich die Salzwedeler in den vergangenen beiden Jahren unter Helge Kietzke anschaut, ist es zudem so, dass die 09er in diesem Zeitraum eine positive Bilanz gegen Liesten vorweisen, was vielleicht ganz hilfreich für den Kopf sein kann.

Dennoch kann im Vorfeld kein Favorit ausgemacht werden. Aufgrund der letzten Spielzeit ist der SV Liesten für viele Kenner auch in der anstehenden Saison einer der Staffelfavoriten. Doch auch die 22er, obwohl sie nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbeigeschrammt sind, müssen wie alle Mannschaften wieder von vorn anfangen, weshalb der morgige Ausgang komplett offen ist. Geleitet wird diese Partie von Norbert Möllmann sowie seinen Assistenten Cederic Camehl und Stephan Bock.

Rahmenbedingungen beachten

Abschließend gibt es noch ein paar Informationen von der Vereinsseite und dem sportlichen Leiter des SV Liesten 22 - Mario Schulz. Weil es am Sonnabend nicht auf dem ganzen Sportplatz möglich sein wird, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, ist das Mitbringen und die Nutzung eines Mund- und Nasenschutzes dringend erforderlich. Das gilt vor allem für die Bereiche am Eingang, beim Ausschank und den Sanitäranlagen. Wer seine Maske vergessen hat, muss auch nicht gleich wieder nach Hause fahren.

Es wird vor Ort möglich sein, eine Maske für einen Euro zu kaufen. Des Weiteren bietet der SV Liesten 22 auf seiner Facebookseite und natürlich auch vor Ort die bereits bekannten Kontakt-Fragebogen an. Um an der Kasse Wartezeiten zu verhindern, bietet sich neben einer frühen Anreise, auch das Mitbringen eines bereits ausgefüllten Formulars an. Wer sich die Datei im Vorfeld nicht aus dem Netz ziehen kann, kann auch einfach einen anderen Zettel mit dem Namen, der Telefonnummer/Handynummer und der Anschrift mitbringen oder den Vordruck auf dieser Seite nutzen.