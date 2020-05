Die Fußball-Saison 2019/2020 wird pünktlich zum 30. Juni abgebrochen beziehungsweise beendet - auch im Nachwuchsbereich.

Salzwedel l Damit dürften auch die Weichen für die neue Spielzeit 2020/2021 gestellt sein. Wann diese aber beginnen kann, steht derzeit noch in den Sternen.

Der schon letzte Woche angekündigte außerordentliche Verbandstag soll nunmehr am 12. Juni 2020 stattfinden.

Das Präsidium und der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt betonen dabei, dass sämtliche Entscheidungen im Sinne des Fußballverbandes Sachsen-Anhalts sowie ohne Druck seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) oder des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) erfolgte und frei im Sinne der Vereine, Verbände und Mitglieder/innen getroffen worden sind und auch zukünftig getroffen werden.

Vereine zeigen Verständnis

Auch die Nachwuchsteams unserer Region beenden damit pünktlich die Saison. Auch hier stößt die Entscheidung des FSA auf Verständnis.

„Ich halte die Entscheidung für alternativlos richtig. Der Verband hat eigentlch auch gar keine andere Wahl. Es gibt derzeit keinen vernünftigen Trainingsbetrieb, so dass eine Fortsetzung auch keinen Sinn machen würde“, so Jürgen Brandt, Trainer am DFB-Stützpunkt Klötze.

„Für mich ist es doch eher schwierig, eine Meinung zu bilden. Ich kann sicherlich beide Szenarien durchaus verstehen und nachvollziehen. Allerdings denke ich schon, dass der Saisonabbruch eine vernünftige Lösung ist. Schade ist nur, dass wir nun kein Meister mehr werden können“, so Ronny Kupke, Spartenleiter des Kuhfelder SV und Co-Trainer der C-Junioren des SV Eintracht Salzwedel.

Siebenmorgen-Elf wäre Aufsteiger

Marco Siebenmorgen, Trainer der B-Junioren des FC Jübar/Bornsen, hätte gern wieder mit seinen Jungs Fußball gespielt. „Ich hätte es schon besser gefunden, wenn alles wieder losgegangen wäre und zumindest etwas Normalität einkehren würde. Alle Spieler waren locker sechs Wochen zu Hause. Ich hätte schon gern wieder mit den Jungs gespielt. Mit dem Trainingsbetrieb müssen wir mal sehen, wie wir das am besten umsetzen können. Ich sehe das eher schwierig in den kleinen Gruppen. Aber vielleicht wird es ja weiter gelockert, so dass es mehr Sinn machen würde“. Siebenmorgen und FC-B-Junioren rangieren zwar auf Platz zwei der Landesliga-Tabelle, würden aber nach der Quotientenregel an Osterburg vorbeiziehen und den Staffelsieg erringen.

Auch bei den A-Junioren des VfB 07 Klötze hätte man die Saison 2019/2020 gern sportlich beendet. „Wir hätten wirklich gern zu Ende gespielt. Der Spielplan wollte es so, dass wir von den noch ausstehenden zwölf Spielen gleich achtmal zu Hause gespielt hätten. Wir wollten uns noch bis ins Mittelfeld vorschieben. Aber wir stehen jetzt auf einem Nichtabstiegsplatz. Das fühlt sich dennoch ganz gut an. Und wenn aber derzeit die Voraussetzungen für eine Fortführung des Spielbetriebes nicht geschaffen werden können, ist es schon die richtige Entscheidung des FSA, die Saison abzubrechen“, so Henry Mühl, Trainer der A-Junioren des VfB 07.

Saison frühestens ab 01. September

Die neue Saison 2020/2021 könnte aber frühestens am 1. September 2020 beginnen, da bis zum 31. August noch die Abstandsregelungen greifen.