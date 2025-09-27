Zum zweiten Mal nehmen die California Eagles an der Klub-Weltmeisterschaft teil. Das Team aus Los Angeles startet als klarer Außenseiter in das Turnier in Ägypten. Ein Sieg in der Platzierungsrunde ist der große Traum.

Für die California Eagles wäre ein Sieg der gefühlte WM-Titel

Der Kameruner Zuwed Akuro war im ersten Spiel gegen Sharjah SC mit zehn Toren bester Werfer.

Kairo/Magdeburg - Mit einem 37:31-Erfolg gegen GSS Nuuk aus Grönland verteidigten die California Eagles am 8. Juli in Las Vegas ihren Titel bei der Vereinsmeisterschaft für Nordamerika und die Karibik. Damit löste das Team erneut das Ticket für die Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten. Am Sonnabend (14.30 Uhr/Dyn) sind die Eagles wie im Vorjahr der Auftaktgegner des SC Magdeburg.