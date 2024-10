Handball Rechtsaußen Pettersson wird SC Magdeburg noch länger fehlen

Der SC Magdeburg muss weiterhin auf Daniel Pettersson verzichten. Der 32-Jährige leidet an den Folgen einer Gehirnerschütterung und ist für die Behandlung nun in sein Heimatland Schweden gereist. Bei einem anderen Spieler ist ein Comeback hingegen in Reichweite.