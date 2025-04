San Antonio - Basketball-Fans in den USA sorgen sich um NBA-Erfolgscoach Gregg Popovich. Dem 76-Jährigen soll es nach Informationen der Nachrichtenagentur AP zwar wieder gut gehen. Jedoch habe er nach einem Zwischenfall in einem Restaurant ärztlich behandelt werden müssen. Zuerst hatte das Promi-Portal „TMZ“ berichtet.

AP zufolge sei Popovich, der bereits vergangenen November einen leichten Schlaganfall erlitten hatte, am Dienstagabend in einem Restaurant in San Antonio unwohl geworden. Es kursieren Videoaufnahmen, die angeblich zeigen, wie Popovich auf einer Bahre aus dem Restaurant gerollt und in einen Krankenwagen geschoben wird. Weder der Coach noch sein Club, die San Antonio Spurs, äußerten sich bislang dazu.

Ob Popovich als Spurs-Coach zurückkehrt, ist offen

Derzeit erholt sich Popovich von den Folgen des Schlaganfalls. Ob er in der kommenden Runde wieder als Spurs-Coach arbeiten wird, steht noch nicht fest. Sein Vertrag läuft bis zur Saison 2027/2028, er selbst hatte im Februar Comeback-Absichten bekundet. Seit Anfang November ist Assistenztrainer Mitch Johnson für das Team verantwortlich.

Popovich trainiert die Spurs seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er gewann mit dem Club in dieser Zeit insgesamt fünf NBA-Titel. Zudem führte er das Nationalteam der USA bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu Gold. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.