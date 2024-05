Burg - Der 80. Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Burg ist ein ganz besonderer geworden. Alarmiert von der Polizei wegen einer sogenannten Amtshilfe, wurde es am 3. Mai 2024 ganz schön tierisch.

In den Vormittagsstunden galt es zunächst, eine verschlossene Tür in einem Wohnhaus zu öffnen - in einer Wohnung ist eine hilflose Person vermutet worden, wie es bei der Alarmierung hieß. Wegen zwei Hunden habe die Tür aber nicht geöffnet werden können, so die Feuerwehr. In Absprache mit der Polizei habe man die Wohnung von außen von einer Drehleiter aus in Augenschein genommen, wobei niemand entdeckt werden konnte.

Impressionen vom Feuerwehreinsatz in Burg, bei am 3. Mai 2024 dem eine große Schildkröte eine Rolle spielte. Foto: Feuerwehr Burg

Nach Abbruch der Rettungsmaßnahme dann eine ungewöhnliche Entdeckung: Auf der Straße spazierte eine Riesenschildkröte, wie das Treiben beobachtete. Das Tier sei durch ein Gartentor ausgebüxt, das nur kurz geöffnet wurde, wie sich herausstellen sollte. Nun sei die Schildkröte durch ihr Revier gestriffen.

Bevor der Ausreißer wieder zurück in die Pulverstraße gebracht wurde, kamen Feuerwehr und Besitzer ins Gespräch und wurden ein paar Schnappschüsse von dem tierischen Burger gemacht.

Am Gerätehaus in der Burger Innenstadt werden häufig Fahrzeuge wie dieser Lkw im absoluten Parkverbot abgestellt. Das Ausrücken der Feuerwehr wird dadurch erschwert. Foto: Feuerwehr Burg

Gänzlich unschön war die Situation beim Ausrücken der Einsatzkräfte: Im Bereich des Feuerwehrgerätehauses an der Brüderstraße in der Innenstadt ist ein Lkw im absoluten Parkverbot abgestellt worden. Ein Ausrücken in Richtung Rolandplatz wäre somit unmöglich gewesen, wie die Feuerwehr feststellen musste. Leider nicht das erste Mal.