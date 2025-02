Ein Salzlandkreis, drei Wahlkreise: Wenn am Sonntag, 23. Februar, der Deutsche Bundestag gewählt wird, bleibt die Region geteilt. Dann stimmt Aschersleben mit dem Harz, Schönebeck mit Magdeburg und der Rest mit der Börde ab.

Diese Trennung ist nicht neu: Schon im alten Wahlkreis Anhalt waren Staßfurt, Bernburg und Umgebung ziemlich allein, jetzt haben sie nur einen neuen Nachbarn an der Seite.

Egal ob 67, 68 oder 69

Hier im Wahlblog halten wir Sie in den kommenden Wochen zu allem, was in den drei Wahlkreisen im Salzlandkreis passiert, immer auf dem Laufenden: Wer kandidiert? Wer sitzt schon im Bundestag? Was bedeuten die Umfragen für die Ergebnisse hier vor Ort?

Am Wahltag und am Wahlabend werden wir Sie dann wie schon bei der Kommunalwahl im Juni 2024 jederzeit auf dem aktuellen Stand halten und live informieren, was gerade wo ausgezählt worden ist. Wenn Sie also wissen wollen, wie das ganze Salzland den Bundestag wählt, dann sind Sie hier bis in die Nacht zum 24. Februar hinein immer an der richtigen Adresse.

So läuft die Wahl im Salzlandkreis:

23. Februar:

Jetzt meldet auch Börde-Salzlandkreis Vollzug

23.44 Uhr: Und jetzt, wirklich jetzt erst hat auch Börde-Salzlandkreis zu Ende gezählt. Jan Wenzel Schmidt gewinnt den Wahlkreis für die AfD mit 43,2 Prozent vor Anna Aeikens (CDU, 22,4) und Franziska Kersten (SPD, 13,2).

Bei den Zweitstimmen holt die AfD 41,5 Prozent, die CDU 19,2, Rang drei belegt tatsächlich die BSW mit 11,3. Und während alle anderen jetzt schlafen gehen, starren das Bündnis und seine Anhänger vor allem in Staßfurt auf die Hochrechnungen, beten das ZDF an (5,0, Stand 23.40 Uhr) und verfluchen die ARD (4,9, Stand 23.20 Uhr).

Weil der Salzlandkreis aber ausgezählt hat, verabschieden wir uns trotzdem in die Nacht, um Ihnen morgen so früh wie möglich die anderen noch offenen Fragen beantworten zu können: Was wird aus Claudia Weiss? Und wer zieht jetzt wirklich noch über die Liste ein?

Wird es am Ende wirklich vier Abgeordnete aus dem Landkreis Börde geben, die der Salzlandkreis dann immer daran erinnern kann, dass er auch zu ihrem Wahlkreis gehört hat? Wir sagen es Ihnen morgen, sobald wir es wissen.

Wer jetzt weiter auf dem Laufenden bleiben will, was im Rest des Landes noch gezählt wird, ist hier an der richtigen Adresse.

In diesem Sinne: Gute Nacht!

Auch der Harz sagt Gute Nacht

23.36 Uhr: Der Harz ist auch komplett fertig. Christina Baum 38,4 Prozent der Erststimmen, die AfD 36,4 Prozent der Zweitstimmen.

Alle Wahlkreise in Sachsen-Anhalt gehen damit an die AfD. Was das für Claudia Weiss bedeutet, werden wir allerdings offenbar erst morgen erfahren.

Auch Bernburg ist nun durch

23.16 Uhr: Auch die Kreisstadt ist übrigens durch. In Bernburg landet Jan Wenzel Schmidt am Ende bei 40,4 Prozent der Erststimmen, die AfD holt 38,9 Prozent der Zweitstimmen.

Die CDU scheitert bei den Zweitstimmen einmal mehr an der 20-Prozent-Marke, die SPD holt sogar nur 10,4 Prozent und bleibt hinter Linke (10,9) und BSW (10,7) zurück.

Wirklich lange Nacht für Görke und Co.

23.03 Uhr: In Staßfurt beim BSW muss weiter gezittert werden. Während die Hochrechnungen beim ZDF Bianca Görkes Partei nach wie vor bei 5,0 Prozent sehen, bleibt sie bei der ARD bei 4,9.

Besonders lang dürfte die Nacht für Holger Dittrich und seine liberalen Freunde nicht mehr werden. Das ZDF sieht sie nur noch bei 4,5 Prozent, die ARD sogar nur bei 4,4.

Wyszkowski verliert wieder gegen Ziegler

22.40 Uhr: Noch mal ein Blick über den Tellerrand: Frank Wyszkowski aus Bernburg musste in seinem Wahlkreis 73 (Mansfeld) eine herbe Niederlage gegen Kay-Uwe Ziegler (AfD) hinnehmen.

Lag er bei der Bundestagswahl 2021 im alten Wahlkreis Anhalt - mit Staßfurt, Bernburg und Umgebung - nur 0,7 Prozent bei der Erststimme hinter ihm, zog Ziegler nun deutlich mit einem Abstand von 23,1 Prozent (262 von 373 ausgezählte Wahlbezirke) an Wyszkowski vorbei.

Der stellvertretende Vorsitzende im Bernburger Stadtrat verbrachte den Wahlabend zu Hause: „Es ist schon fünf nach zwölf. Es hat sich zu wenig geändert in den letzten Jahren und das ist nun die Quittung, die wir bekommen. Es war eine demokratische Wahl und die muss man so akzeptieren.“

Schönebeck ist jetzt auch fertig

22.23 Uhr: In Schönebeck jedenfalls hat Claudia Weiss auf ganzer Linie gewonnen. Jetzt, da alles ausgezählt ist, steht fest: Die Bernburgerin gewinnt 22 von 23 Wahlbezirken, Tino Sorge liegt nur bei den Briefwählern vorne.

Am Ende landet Weiss in der Elbestadt bei 41,4 Prozent, ihre Partei bei 39,2. Für die CDU holt Sorge 24,0, die Partei nur 19,2 Prozent. Martin Kröber (SPD) liegt schließlich mit 13,9 Prozent nur noch knapp vor Dennis Jannack (Die Linke, 11,6)

Weiss gewinnt Wahlkreis, wartet aber weiter

21.51 Uhr: Claudia Weiss freut sich jetzt über ihren Wahlsieg: Sie hat für die AfD im Wahlkreis 69 (Magdeburg/Schönebeck) das mit Abstand stärkste Ergebnis eingefahren. Nach der Auszählung von 259 von 272 Wahlbezirken lag sie mit 32,2 Prozent der Stimmen vorn.

Ob sie trotz des großen Abstands zu den politischen Mitbewerbern in den Bundestag einzieht, ist wegen der Wahlrechtsreform 2025 noch unklar. Ein Mandat bekommen nur die stärksten Wahlkreissieger einer Partei.

Die Baalbergerin, die im Bernburger Stadtrat und im Kreistag sitzt, verfolgte die Wahl von zu Hause aus: „Wir haben sehr gute Wahlergebnisse bekommen, deshalb können wir von einem Wahlerfolg sprechen. Wer aber einzieht und wie viele, ist noch nicht sicher“, sagte die 50-jährige Pflegedienstleiterin, die derzeit als Referentin der AfD-Landtagsfraktion für den Ausschuss Arbeit, Soziales, Gesundheit arbeitet.

Klarer Sieg für Baum in Seeland

21.36 Uhr: Auch im Seeland haben die Wahlhelfer Feierabend. Christina Baum kommt hier am Ende auf 49,6 Prozent, ihre AfD ist mit 47,6 Prozent stärkste Kraft bei den Zweitstimmen.

Artjom Pusch bei gerade mal 20,6 Prozent auf Rang zwei, seine CDU sogar nur bei 16,97. Die SPD trifft es hier noch härter als in Aschersleben: Sie holt nur 7,97 Prozent. Florian Fahrtmann (9,4) wird auch hier nur Vierter hinter Karsten Lippmann (Die Linke, 11,4).

Staßfurt ist fertig mit der Auszählung

21.22 Uhr: So, jetzt sind auch alle 18 Wahllokale in Staßfurt ausgezählt. In der Salzstadt wird die AfD mit Abstand stärkste Kraft. Bei der Erststimme holt Jan Wenzel Schmidt 48,1 Prozent, er liegt damit deutlich vor Anna Aeikens (CDU) mit 20,2 Prozent und Franziska Kersten (SPD) mit 11,7 Prozent.

Bei den Zweistimmen liegt die AfD mit 46,1 Prozent vor der CDU mit 17,6 Prozent und dem BSW mit 11,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Staßfurt bei 72,9 Prozent.

Jannack feiert Erfolg der Linken in Magdeburg

21.10 Uhr: Zumindest eine Partei außer der AfD hat so richtig Grund zum Jubeln: Bei einer Wahlparty in Magdeburg bejubeln die Linken ihr Comeback.

Dennis Jannack, Direktkandidat im Wahlkreis 69 - Magdeburg, jubelt auf der Wahlparty seiner Partei Die Linke. (Foto: dpa)

Schon zehn Minuten vor 18 Uhr knallte versehentlich ein Sektkorken. Dennis Jannack, Direktkandidat für den Wahlbereich 69, schmunzelte. Mehr von der Feier lesen Sie hier.

Auch Baum liegt im Harz weit vorne

21.03 Uhr: Und auch im Harz bestätigt sich das Bild: Dort führt AfD-Kandidatin Christina Baum nach der Auszählung in 2.275 von 2.637 Wahlbezirken mit 39,4 Prozent vor Artjom Pusch (CDU, 23,1).

Der Harz bringt Florian Fahrtmann (SPD) mit 13,7 Prozent im Augenblick auf Rang drei vor Karsten Lippmann (Die Linke, 12,6)

Wenzel Schmidt mit mehr als doppelt so vielen Stimmen

20.52 Uhr: Noch klarer ist die Lage in Börde-Salzlandkreis: Jan Wenzel Schmidt (AfD) führt hier nach 260 von 338 ausgezählten Ergebnissen mit 46,0 Prozent vor Anna Aeikens (CDU, 21,3).

Das heißt: Platz zwei hat bisher nicht einmal die Hälfte der Stimmen von Platz eins. Mehr gelaufen als hier kann Rennen nicht sein.

Was wird aus Claudia Weiss?

20.44 Uhr: Im Wahlkreis 69, in dem Schönebeck und Umgebung auf die Landeshauptstadt treffen, liegt bei aktuell 245 von 272 ausgezählten Ergebnissen Claudia Weiss (AfD) mit 32,4 Prozent deutlich auf Platz eins.

Aber reicht das auch für ein Mandat? Oder wird die Bernburgerin zu einer der großen Verliererinnen trotz des Sieges durch das neue Wahlrecht?

Noch zurückhaltend reagierte AfD-Kandidatin, obwohl sie doch so deutlich vorne liegt. Sie will sich später am Abend dazu äußern. (kth)

In Aschersleben landet die SPD unter Sonstige

20.17 Uhr: Auch Aschersleben ist fertig, alle 23 Ergebnisse liegen vor. Christina Baum (AfD) landet bei 48,6 Prozent, ihre Partei in den Zweitstimmen bei 46,0. Platz zwei bedeutet für die CDU gerade einmal 16,7 Prozent, ihr Harz-Kandidat Artjom Pusch holt 19,0.

Die SPD rangiert bei den Zweitstimmen unter Sonstige: Sie kommt auf gerade mal 8,8 Prozent - das sind 1.005 Stimmen. Ihr Kandidat Florian Fahrtmann (10,5 Prozent) hinter Linke-Kandidat Karsten Lippmann (12,3) auch nur auf Platz vier.

Könnern hat ausgezählt

20.09 Uhr: Könnern ist schon durch. Alle elf Ergebnismeldungen aus der Stadt liegen vor. Jan Wenzel Schmidt (AfD) landet bei 47,6 Prozent, seine Partei bei 45,5.

Anna Aeikens (CDU) holt Rang zwei mit 20,4 Prozent, ihre Partei bleibt hingegen bei 17,2 hängen. Auch Franziska Kersten (SPD) ist noch zweistellig (11,3), im Gegensatz zu den Sozialdemokraten bei der Zweitstimme (9,0).

FDP in beiden Hochrechnungen bei 4,9 Prozent

20.03 Uhr: Während die Hoffnung für das BSW lebt, gibt es für die der Liberalen einen Dämpfer: Nachdem die ARD in ihren Hochrechnungen die FDP schon von Beginn an bei 4,9 Prozent gesehen hatte, schwenkt jetzt auch das ZDF ein.

Erstmals hat das Zweite, das zuvor immer bei 5,0 war, die Liberalen in der Hochrechnung von 19.30 Uhr ebenfalls bei 4,9 Prozent. Auch für Holger Dittrich und Co. dürfte es also ein langer Abend werden.

BSW zittert bis in die Nacht

19.54 Uhr: Gebannt schaut man bei der BSW-Wahlparty im Staßfurter Theater-Café auf die Prognosen. Denn das BSW steht beim ZDF mittlerweile bei 5,0 Prozent. Es gibt Hoffnung beim Zittern um den Bundestagseinzug.

Bianca Görke, die für das BSW in Stadtrat und Kreistag sitzt, ist auch positiv gestimmt beim Blick auf Staßfurt. Nach acht von 18 ausgezählten Wahllokalen liegt das BSW bei den Zweitstimmen bei 10,18 Prozent.

Nachdenklich verfolgen Bianca Görke (links) und ihre Mitstreiter vom BSW im Theatercafé in Staßfurt den Wahlabend. (Foto: Volker Müller)

„Wir sind an dritter Stelle hinter AfD und CDU. Das gibt uns Aufwind", sagt Görke. „Wir bleiben optimistisch." Auch, wenn sie zugibt, dass sie mit mehr gerechnet hat in Staßfurt. Vor allem die vielen Stimmen für die AfD „haben mich erschreckt", so Görke.

Es bleibt eng. Görke will im Bund das Endergebnis für das BSW abwarten. Sie rechnet damit, dass das gegen 0 Uhr vorliegt. Erst dann wird sie schlafen gehen. Auch wenn sie morgen wieder arbeiten und um kurz vor 6 Uhr aufstehen muss.

Der Salzlandkreis zählt schnell weiter

19.39 Uhr: Jetzt ist auch Hecklingen mit einem Ergebnis aus Schneidlingen im Spiel. Wie in Könnern, wo jetzt schon sieben von elf Wahlbezirken ausgezählt sind, liegt Jan Wenzel Schmidt (AfD) ebenso wie seine Partei klar vorne.

Aschersleben meldet 14 von 23 Ergebnissen, Bernburg sogar 21 von 26. Staßfurt ist bei 9 von 18, Schönebeck bei 10 von 27. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Auf wen warten wir am längsten?

FDP: Dittrich schließt Neuwahl nicht aus

19.32 Uhr: Nicht nur das BSW zittert, sondern auch die FDP. Holger Dittrich, Vorsitzender der Kreistagsfraktion, hatte beim Blick auf die ersten Ergebnisse, die er zu Hause verfolgte, nichts anderes erwartet.

„Ich konnte mir denken, dass es knapp wird und ehrlich gesagt denke ich, wir werden knapp unter der 5-Prozent-Marke liegen“. Seiner Ansicht nach hätte man die Koalition schon eher beenden sollen.

„Wir hätten das ein Jahr früher machen müssen, dann wäre es glaubhafter gewesen. Jetzt wird eine Regierungsbildung schwer werden. Ich schließe es nicht aus, dass wir dieses Jahr noch mal wählen.“ (kth)

Überall im Salzland führt die AfD

19.16 Uhr: Runden wir es erstmal ab: Auch aus der Egelner Mulde, dem Seeland und Könnern gibt es jetzt erste Zahlen. Egal ob 67, 68 oder 69: Überall im Salzlandkreis führen die Kandidaten der AfD, überall liegt die Partei auch bei den Zweitstimmen weit vorne.

Nur aus Hecklingen und Nienburg gibt es noch keine konkreten Zahlen. Aber es ist ein Trend, der sich aller Voraussicht nach verfestigen wird - egal wie schnell die anderen zählen. Wir bleiben dran.

Zens zählt im Bördeland besonders schnell

19.09 Uhr: Und noch mal ein Erster, bevor das Warten auf die anderen beginnt: Als erster Wahlbezirk im Bördeland sind die Stimme aus dem Ortsteil Zens, Wahlbezirk Grüne Ecke, ausgezählt.

Auc hier konnte Claudia Weiss (AfD) deutlich sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitstimme gewinnen. 56,9 Prozent der Erststimmen konnte die 50-Jährige auf sich vereinen. Dahinter folgten Tino Sorge (CDU) mit 19 Prozent, Martin Kröber 11,7 Prozent und Dennis Jannack (Die Linke) 10,2 Prozent.

Bei den Zweitstimmen ein ähnliches Bild. Hier konnte die AfD 56,2 Prozent auf sich vereinen.

Bernburgerin Weiss in Schönebeck vorne

19.04 Uhr: Auch Schönebeck zählt. Zuerst war Ranies fertig. Zwei von 27 Ergebnissen liegen aktuell vor. Claudia Weiss (AfD) führt mit 50,7 Prozent weit vor Tino Sorge (CDU, 23,4 Prozent).

Auch bei den Zweitstimmen ist die AfD weit vorne mit 49,2 Prozent. Selbst die CDU auf Platz zwei kommt nicht über 20 Prozent (18,6).

Nicht wirklich mehr, aber früher

19.01 Uhr: So viele waren es dann doch nicht mehr, sie haben nur früher gewählt: Das Statistische Landesamt nennt als Wahlbeteiligung bis 18 Uhr jetzt 68,4 Prozent.

Das sind gerade einmal 0,5 Prozent mehr als bei der vergangenen Wahl.

Hohenerxleben ist jetzt auch da

18.56 Uhr: Das erste Ergebnis liegt auch aus Staßfurt vor. Im Wahllokal in Hohenerxleben liegt die AfD deutlich vorn. Sie hat 55,41 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Dahinter folgen CDU (12,16 Prozent), Linke (10,59 Prozent) und BSW (9,46 Prozent).

Bei den Erststimmen liegt Jan Wenzel Schmidt (AfD) mit 55,88 Prozent vorn. Es folgen Anna Aeikens (CDU) mit 12,9 Prozent, Franziska Kersten (SPD) mit 12,22 Prozent und David Schliesing (Linke) mit 11,54 Prozent.

Schlussspurt zum richtigen Wahllokal

18.52 Uhr: Wie wichtig es ist, aufmerksam die Wahlbenachrichtigung zu studieren, erfuhr in Schönebeck ein Wähler kurz vor dem Ende.

Er wollte im Solequell wählen, doch sein Wahlbezirk wählt in der Ludwig-Schneider Grundschule. Zehn Minuten hatte er für den Weg noch Zeit, als ihm das gesagt wurde. (sp)

Erste Zahlen aus Aschersleben

18.50 Uhr: Aschersleben, im Wahlkreis 68 gelegen, legt nach. Die ersten beiden Schnellmeldungen von 23 sind da. Christina Baum (AfD) liegt momentan mit 48,6 Prozent deutlich vor Artjom Pusch (CDU) mit 26,8 Prozent.

Auch bei den Zweitstimmen führt die AfD (49,1 Prozent) vor der CDU (22,1 Prozent)

Auch Bründel wählt die AfD

18.48 Uhr: Erstes Ergebnis aus der Verbandsgemeinde Saale-Wipper: Nach der ersten von 18 Schnellmeldungen, hinter der sich 170 ausgezählte Stimmen verbergen, führt auch hier Jan Wenzel Schmidt (AfD), hier sogar mit 63,3 Prozent.

Es handelt sich um Bründel. Bei den Zweitstimmen setzte sich dort mit 61,47 Prozent die AfD gegen die CDU (12,84 Prozent) und SPD (9,17 Prozent) durch. (kth)

Wohlsdorf hat auch schon gezählt

18.42 Uhr: Erste Schnellmeldung jetzt auch aus Bernburg im Wahlkreis 67. Auch hier liegt der AfD-Kandidat weit vorne. Beim ersten von insgesamt 26 Ergebnissen entfallen auf Jan Wenzel Schmidt 57,8 Prozent der Stimmen. Anna Aeikens (CDU) landet auf Platz zwei (20,2 Prozent) vor David Schliesing (Die Linke, 9,2) und Franziska Kersten (SPD, 5,5).

Es handelt sich um den Ortsteil Wohlsdorf. Bei einer Wahlbeteiligung von 63,85 Prozent lag bei den Zweitstimmen ebenfalls die AfD mit 55,30 Prozent deutlich vor CDU (17,97 Prozent) und Linke und BSW, die jeweils auf 6,91 Prozent der Stimmen kamen. (kth)

BSW zittert auf der Wahlparty im Theater-Café

18.36 Uhr: Wahlpartys im Salzlandkreis gibt es eigentlich nicht - mit einer Ausnahme: Das Bündnis Sahra Wagenknecht um die Staßfurterin Bianca Görke trifft sich im Theater-Café in Staßfurt. Aber gibt es wirklich Grund zu feiern?

Im Augenblick ist die Stimmung bei den etwa 15 Anhängern des BSW getrübt. „Wir sind nachdenklich, werden aber nicht den Kopf in den Sand stecken", sagt Bianca Görke, die für das BSW in Stadtrat und Kreistag sitzt nach den ersten Prognosen der ARD, die das BSW bei 4,7 Prozent sehen.

Gleichwohl hat sie Fragen zum Wahlverhalten: „Ich kann die Menschen nicht verstehen. Sie wollten einen Aufbruch nach dem Scheitern der Ampel, dann müssen sie auch so wählen."

In Staßfurt herrscht aber weiter Zuversicht. „Ich sehe unsere Chancen bei 85 Prozent, dass es noch reicht für den Einzug in den Bundestag", so Görke. (ej)

Erstes Ergebnis aus dem Bürgerhaus Trabitz

18.22 Uhr: Und da sind auch schon erste Ergebnisse - aus Calbe. Im Bürgerhaus Trabitz mussten 65 Stimmen ausgezählt werden, zwei davon waren ungültig.

Hier, Wahlkreis 69, liegt Claudia Weiss von der AfD mit 44,4 Prozent auf Platz eins. Dahinter verbergen sich 28 Stimmen. Tino Sorge (CDU) kommt auf 16, Martin Kröber (SPD) auf 4.

Damit liegt Kröber, der zuletzt das Direktmandat gewann, noch hinter Dennis Jannack (Die Linke), der auf 12 Stimmen zählen kann.

Schnelle Entscheidung und langes Überlegen

18.19 Uhr: Auch Schönebeck zählt jetzt. „Die Wahlbeteiligung ist, nach meinem Gefühl, hoch", schilderte der Wahlleiter im Solequell kurz vor Toresschluss. Und, wie um ihn zu bestätigen, kommt vielleicht der letzte Wähler der Stadt in das Wahllokal.

Fünf Sekunden bevor die Lokale geschlossen werden, stürmt der Wähler hinein, um von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Dass die Stimmabgabe gut überlegt sein will, zeigte ein anderer Wähler kurz zuvor. Rund zehn Minuten verbrachte der Mann in der Kabine, bevor er seinen Stimmzettel in die Urne legte.

Nicht nur Ascherleben zählt jetzt aus

18.01 Uhr: Es ist vorbei. Im Wahllokal 6 in der Turnhalle des Gymnasiums Stephaneum in Aschersleben werden die Urnen umgekippt und die Auszählung beginnt.

Bis 18 Uhr waren von den 1.845 Wahlberechtigten 823 direkt wählen. 396 hatten sich die Briefwahlunterlagen zuschicken lassen. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren 650 bis 700 Wahlberechtigte dort zur Wahl gekommen, berichtet Steffen Schütze vom Wahlvorstand. (dan)

Erste Ergebnisse gegen 18.30 Uhr erwartet

17.25 Uhr: Wie schnell ist heute eigentlich mit Ergebnissen zu rechnen? Wie Riccardo Achilles aus Staßfurt sagt, dürften die ersten Ergebnisse aus den kleineren Wahllokalen wohl gegen 18.30 Uhr vorliegen.

Danach werde das Ergebnis Stück für Stück aktualisiert, bis wohl gegen 22 Uhr das Endergebnis aus Staßfurt feststehen soll. (ej)

Deutlich höhere Beteiligung in Aschersleben

17.12 Uhr: Gegen 16 Uhr wurde im Ascherslebener Wahllokal 2 in der Luisenschule von einer „deutlich höheren Wahlbeteiligung als bei der letzten Bundestagswahl" gesprochen.

Rund 75 Prozent haben hier bereits ihre Stimme abgegeben. Im benachbarten Wahllokal 3 sind es rund 60 Prozent inklusive der ausgegebenen Wahlscheine, sagt ein Mitglied des Wahlvorstandes.

In Schönebeck leeren sich die Wahllokale schon

16.51 Uhr: Endspurt bei der Wahl in Schönebeck, allerdings ist dies bei den Wahllokalen gegen 16 Uhr kaum spürbar. Die Lokale sind, bis auf einen Wähler leer. Die Masse scheint bereits, die Stimme abgegeben zu haben.

Im Wahllokal 17 (Lerchenfeldschule) haben bis 16 Uhr 517 von 836 Wahlberechtigten gewählt. Auch dieses Wahllokal ist - wie zwei in Staßfurt und eines in Barby - Teil der wahlstatistischen Auszählung, was die Wähler nicht weiter tangiert habe, so die Wahlhelfer.

Im Haus Luise (Wahllokal 18) haben 569 von 847 Wahlberechtigten gewählt. „Vom Gefühl ist die Wahlbeteiligung höher als vor vier Jahren", so eine Helferin.

Im Wahllokal 20 (Sekundarschule Maxim-Gorki) ist die Wahlbeteiligung geringer als bei den anderen. Lediglich 392 von 809 haben gewählt. (sp)

Schon um 16 Uhr haben landesweit fast so viele wie 2021 insgesamt gewählt

16.49 Uhr: Landesweit setzt sich der Trend weiter fort: Das Statistische Landesamt meldet um 16 Uhr eine Wahlbeteiligung von 65,3 Prozent, 2021 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 46,0.

Da fehlt schon jetzt nicht mehr viel zu den 67,9 Prozent, die am Ende vor vier Jahren Land verzeichnet wurden.

Staßfurt: In der Stadt wählen weniger als in den Ortsteilen

16.31 Uhr: Neue Zahlen von der Bode: Zur Stichzeit 15 Uhr lag die Wahlbeteiligung für alle Wahllokale in Staßfurt bei 56,8 Prozent. Das berichtet Riccardo Achilles, der die Bundestagswahl für die Stadt Staßfurt organisiert.Das entspricht 9.255 Wählern, die schon ihre Stimme abgegeben haben. Zum Vergleich: 2021 waren es am Ende 59,6 Prozent der Staßfurter, die wählen waren. Diese Zahl ist also schon fast erreicht.

Allerdings sind die Unterschiede gewaltig. In den Ortsteilen ist die Wahlbeteiligung sehr hoch und liegt zwischen 70 und 78 Prozent. Spitzenreiter ist das Wahllokal in Löderburg. Dort haben 15 Uhr bereits 78 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist ein Trend, der sich fortgesetzt hat.

„Auch bei den vergangenen Wahlen war die Wahlbeteiligung in den Ortsteilen höher", sagt Achilles. Die absolut meisten Stimmen wurden aber bisher im Wahllokal der Grundschule in Staßfurt Nord abgegeben: 1.080, das entspricht 53 Prozent.

Die niedrigste Wahlbeteiligung (mit Stichzeit 15 Uhr) hat das Wahllokal im Dr.-Frank-Gymnasium in der Staßfurter Kernstadt. Dort haben bisher erst 31 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. (ej)

Fünf weitere Mandate über die Liste?

16.17 Uhr: Nicht nur die Wahlkreise dürften heute für Spannung sorgen. Auch über die Liste haben einige Kandidaten aus der Region eine Chance, in den Bundestag einzuziehen.

Auf der Basis der letzten Umfragen kommt das Portal mandatsrechner.de zu dem Ergebnis, dass dies von der CDU Anna Aeikens und Tino Sorge, von der SPD Martin Kröber und Franziska Kersten sowie von den Linken David Schliesing gelingen könnte.

Bei der AfD, der sieben Mandate vorhergesagt werden, fehlt in der Liste übrigens die Bernburger Claudia Weiss. Sollte es also tatsächlich dazu kommen, dass sie zwar den Wahlkreis 69 gewinnt, dieser Wahlkreis aber wie vorhergesagt kein Direktmandat bekommt, könnte sie tatsächlich noch leerausgehen.

Bernburg: 65 Prozent haben bis 13 Uhr gewählt

16.09 Uhr: Der Trend verfestigt sich anhand der Meldungen von vor Ort: Eine hohe Wahlbeteiligung wird auch in der Stadt Bernburg gemeldet.

Von den 25.529 Wahlberechtigten in der Stadt hatten bereits am Mittag gegen 13 Uhr 48 Prozent ihre Kreuze gesetzt, weitere 17 Prozent hatten schon durch Briefwahl ihre Stimmen abgegeben. Somit lag die Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bereits bei 65 Prozent.

Wegen der hohen Anzahl an Briefwählern hat die Stadt Bernburg regiert und nicht wie üblich zwei Wahlvorstände gebildet, sondern drei, um das Auszählen zu beschleunigen. (kth)

Landesweit deutlich höhere Wahlbeteiligung um 14 Uhr

15.28 Uhr: Und der Trend bestätigt sich auch landesweit: Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lag die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt Stand 14 Uhr bei 52,6 Prozent. 2021 waren es zum selben Zeitpunkt nur 36,7 Prozent.

Am Ende hatten damals 67,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Nächster Vergleichswert wäre die Zahl um 16 Uhr. Da waren es 2021 46,0 Prozent gewesen.

Auch Hoym und Frose wählen fleißig

15.03 Uhr: Ein erster Blick in den Südwesten des Salzlandkreises, wo mit dem Harz gewählt wird: In Hoym haben bis 14.30 Uhr schon 770 der insgesamt 1.583 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Nicht darin enthalten in der Zahl der Wahlberechtigten sind 305 Briefwähler.

Der Andrang sei groß und der Strom reiße nicht ab, sagt die örtliche Wahlvorsteherin Angela Erdmann. Trotzdem bilden sich auch in Hoym keine besonders langen Schlangen. „Beim letzten Mal haben wir um die Zeit sogar noch draußen anstehen müssen", erinnert sich eine Wählerin.

Auch Frose, wo die Wahlbeteiligung schon traditionsgemäß hoch ist, wird diesem Ruf gerecht. 572 der noch 857 zur Wahl aufgerufenen Bürger hatte nach Auskunft der örtliche Wahlleitung gegen 14.50 Uhr bereits seine Stimme abgegeben.

Insgesamt sind 1.019 Personen dort wahlberechtigt. Der Rest hatte Briefwahl beantragt. (dan)

Knapper Ausgang vor vier Jahren

14.42 Uhr: Zwischendurch mal ein kurzer Blick zurück: Wie ist eigentlich die Wahl 2021 im Salzlandkreis ausgegangen? Die Antwort lautet: knapp. Im Harz hatte sich beim Kampf um das Direktmandat damals die Aschersleberin Heike Brehmer (CDU) mit 27,7 Prozent vor SPD-Kandidat Maik Berger (25,4 Prozent) durchgesetzt.

In Magdeburg (mit Schönebeck) war es andersherum gelaufen: Martin Kröber (SPD) landete mit 25,3 Prozent der Erststimmen vor Tino Sorge (CDU, 22,0).

Noch knapper war es im alten Wahlkreis Anhalt, zu dem Staßfurt, Bernburg und Umgebung da noch mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehörten. Am Ende setzte sich Kay-Uwe Ziegler (AfD) mit 24,2 Prozent gegen den Bernburger Frank Wyszkowski (CDU, 23,5 Prozent) durch. Von der Börde sprach da im Salzlandkreis noch keiner ...

Wahlbeteiligung in Staßfurt am Mittag bei fast 50 Prozent

14.19 Uhr: Noch mal ein Blick in die Salzstadt: In Staßfurt sind in 16 Wahllokalen 20.195 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Wie Riccardo Achilles, der die Bundestagswahl für die Stadt Staßfurt organisiert, hätten bis 12 Uhr in einzelnen Wahllokalen bereits 45 bis 50 Prozent der Wahlberechtigen ihre Stimme abgegeben.

„Einzelne Wahllokale sind stark besucht, aber es gibt keine Schlangen", sagt Achilles. Auch weil es im Gegensatz zur Europa- und Kommunalwahl im vergangenen Jahr nur einen Wahlzettel gibt. Dadurch geht das Wählen schneller.

Größtes Wahllokal in Staßfurt ist das Wahllokal in Staßfurt Nord. Sechs Wahlkabinen stehen bereit für 2.402 Wahlberechtigte. Darunter sind aber auch 373 Briefwähler.

In ganz Staßfurt haben 3.891 Wähler eine Briefwahl beantragt. Das sind 19,27 Prozent, das liegt in Staßfurt ungefähr auf dem Niveau der Bundestagswahl 2021. 3629 hatten die Unterlagen bis kurz vor 14 Uhr abgegeben. Wer es noch nicht gemacht hat: Bis 18 Uhr ist dafür noch Zeit. (ej)

Neue Wahladresse in der Bernburger Innenstadt

13.52 Uhr: Gar nicht so einfach fällt das Wählen auch an der Saale: Wahlberechtigte aus der Bernburger Innenstadt, die nicht genau auf ihre Wahlbenachrichtigung geschaut hatten, standen nämlich auf dem Weg zur Wahl vor verschlossener Tür.

Neues Wahllokal in Bernburg war ein Klassenraum im Campus Technicus. (Foto: Katharina Thormann)

Bisher wurde die Stadtinformation zum Wahllokal 4, doch diesmal wurde das Wahllokal in einen Klassenraum im benachbarten Campus Technicus verlegt. Merke: Auf Gewohnheiten kann man sich auch nicht immer verlassen. (kth)

Zu spät in Schönebeck gemeldet: Wählerin weggeschickt

13.43 Uhr: Auch in Schönebeck - also mitten im Wahlkreis 69 - wurde bereits früh fleißig gewählt. Zumindest im Wahllokal an der Franz-Vollbring-Halle hatten am frühen Nachmittag bereits mehr als 50 Prozent der 1.137 dort registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben.

Im Burghof waren es hingegen da noch nur 240 von 720 Wahlberechtigten. Am im Stadtwerkehaus (543 von 1.417) und in der Stadtbibliothek (451 von 1.214) lag der Zwischenstand deutlich unter der 50-Prozent-Marke.

Allerdings durfte nicht jeder seine Stimme gegeben, wie ein Fall in der Franz-Vollbring-Halle zeigt. Dort konnte eine Wählerin, die seit dem 27. November in Schönebeck gemeldet ist, nicht wählen. Hintergrund ist, dass der Stichtag für das Wählerverzeichnis der 23. November war.

Alle Wähler, die sich nach diesem Tag umgemeldet haben, hätten sich vorher im Wahlbüro noch anmelden müssen. Das war hier nicht passiert. Also musste die Frau wieder weggeschickt werden - ohne Stimmabgabe. (sp)

Hohe Wahlbeteiligung in Egelner Mulde

13.16 Uhr: Ein weiterer Zwischenstand: In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, die mit Staßfurt im Wahlkreis 67 Börde-Salzlandkreis wählt, zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Eine rege Wahlbeteiligung gibt es auch im Wahllokal in Tarthun. Dort gab Norman Zergänge am Vormittag seine Stimme ab. (Foto: René Kiel)

Bis 11 Uhr hatten bereits 43,85 Prozent der über 8.700 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Der Fachbereichsleiter Sascha Josuns rechnet mit einem großen Andrang am Nachmittag. Hoch ist auch der Anteil der Briefwähler.

Von den 1.608 Personen, die die Unterlagen beantragt hatten, haben 1551 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das sind 96,39 Prozent. (rki)

Die Post aus Amerika kam gerade noch rechtzeitig

12.38 Uhr: Große Veranstaltungen locken nicht so viele Menschen vor die Tür, wie gerade jetzt in Barby, das zum Wahlkreis 69 mit Schönebeck und Magdeburg gehört. Vor allem nicht im Winter. Überall sieht man Einzelpersonen, Ehepaare oder kleine Grüppchen, die den drei Wahllokalen der Elbestadt zustreben.

Schön, dass Sie da sind: Wahlbezirk 2 in Barby begrüßt aus seine eigene Art. (Foto: Thomas Linßner)

Eines davon ist das Wahllokal im Feuerwehrgerätehaus am Magdeburger Tor. Hier empfangen den Wähler im Vorraum auf einem Flipchart zwei wichtige Informationen. Eine nach den Spielregeln der Wahl im Klartext, die andere charmant: „Fotografieren verboten“ und „Schön, dass Sie da sind! Gute Wahl wünscht das Team vom Wahlbezirk 2“.

Thomas Valtin ist Wahlhelfer, seine Tochter Hannah hat aus den USA gewählt. (Foto: Thomas Linßner)

Einer der Wahlhelfer heißt Thomas Valtin. Dessen Tochter Hannah arbeitet derzeit als Au Pair in Pennsylvania, USA. „Gleich als wir die Wahlunterlagen bekamen, haben wir sie per Expresspost in die USA geschickt“, erzählt Thomas Valtin. Gerade noch auf den letzten Drücker kamen die Briefwahlunterlagen am Freitag zurück.

Die 18-jährige Hannah hat somit gewählt. „Es ist bedauerlich, dass man das in Deutschland noch immer analog machen muss“, bedauert Wahlhelfer Valtin. Dort hatten gegen 10.40 Uhr von den 749 Wahlberechtigten 190 gewählt. Im Wahllokal Bauhof Barby waren es zur gleichen Zeit 261 von 984. (tli)

Die Helden der Arbeit

11.49 Uhr: Bevor es andere Wahlsieger gibt, erklären wir einfach mal die Wahlhelfer zu den Helden des Tages. So wie Noah Noppe in Löderburg, der in Staßfurt der jüngste Wahlvorsteher ist, oder Willi Herwig in Neundorf - zusammen mit ihren Teams natürlich.

Bereit für einen langen Tag sind Noah Noppe (hinten) und sein Team in Löderburg. (Foto: Volker Müller)

Eines steht fest: Ihr Tag hat früh begonnen - und wird noch sehr lange dauern.

Bei der Stimmabgabe: Martin Röder (rechts) mit Wahlvorsteher Willi Herwig. (Foto: Volker Müller)

Der Albtraum zum Wahltag

11.02 Uhr: Wahltag, es geht um den Bundestag, aber ich habe ihn verschlafen!? Ein Albtraum, oder? Aber was hat er zu bedeuten.

Unser Autor, der den Traum selbst erlebt hat, steigt hinab in die Tiefen der Traumanalyse. Warum die am Ende genauso unklar bleibt wie die Vorhersage des Wahlergebnisses, verraten wir Ihnen hier.

Aber Vorsicht! Bloß nicht allzu ernst nehmen das Ganze! Die Botschaft ist nur: Nicht vergessen, zur Wahl zu gehen!

Noch ein Wahllokal für die Statistik

9.48 Uhr: Nicht nur in Staßfurt gibt es heute zwei "statistische Wahllokale". Eines steht auch in Barby. Um eine repräsentative Wahlstatistik zu erarbeiten, hat Bundeswahlleiterin Ruth Brand das Wahllokal „001“ (Bauhof Barby, Magdeburger Tor) dafür auserkoren.

Dort werden alle Stimmen am 23. Februar gezählt, zusätzlich – der Statistik wegen – danach ausgewertet. Damit lässt sich das Wahlverhalten – und zwar die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe – nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysieren.

Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis hinaus – Informationen, in welchem Umfang sich die Wahlberechtigten nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen an der Wahl beteiligt und wie die Wähler abgestimmt haben.

Zudem gibt sie Auskunft, auf welche Weise Stimmen ungültig abgegeben wurden. Das erfordert auch eine stabile personelle Besetzung des Wahllokals „001“. (tli)

Die Wahl geht los: Die erste Schlange

8.14 Uhr: Die Tag der Bundestagswahl ist da. Wer gewinnt die Wahlkreise? Wer holt die meisten Zweitstimmen in der Region? Und was bedeutet das für die Zusammensetzung des Parlaments?

Punkt 8 Uhr in Löderburg: Jetzt wird gewählt. (Foto: Volker Müller)

Die Antworten lassen noch auf sich warten, aber jetzt sind auf jeden Fall schon mal die Wahllokale geöffnet. Jetzt sind die Bürger dran.

Warten auf die Stimmabgabe: Auch in Neundorf geht es los. (Foto: Volker Müller)

In Löderburg bei Staßfurt bildete sich jedenfalls um Punkt 8 Uhr morgens gleich die erste kleine Schlange. Auch Neundorf stehen die Menschen an, um ihre Stimme abzugeben.

Florian Heidler, Wahlvorsteher im Wahllokal 7 in Staßfurt, weist die Wähler ein. (Foto: Volker Müller)

22. Februar:

Nicht immer stehen Sportler zur Wahl

22.59 Uhr: Bevor es morgen so richtig ernst wird, gibt es noch was zum Schmunzeln: Am Vorabend der Bundestagswahl war der Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann heute am Sonnabend Gast des diesjährigen Indoor-Triathlons des Vereins Aktiv Leben in der ausverkauften Ballhaus-Arena in Aschersleben.

Auf die Frage eines schwer beeindruckten Zuschauers von der Weltumquerung in 430 Tagen mit Schwimmen, Radfahren und Läufen, ob er mit seinen Erfahrungen in den Ländern der Welt vielleicht am Sonntag auf einer Liste zur Bundestagswahl stehe, meinte der 37-Jährige schmunzelnd, dass dem nicht so ist.

Er sei lediglich Kandidat bei der Sportlerwahl 2024 in Deutschland gewesen, wo er auf den achten Platz kam, wie Gastgeber und Vereinschef Steffen Fleischer berichtete. (dan)

21. Februar:

Demo in Bernburg, Brandmauer inklusive

19.04 Uhr: Kurz vor der Bundestagswahl ziehen Demonstranten durch die Innenstadt von Bernburg. Das Bernburger Bündnis für Demokratie, gegen Rechtsextremismus und Gewalt hatte die Saalestädter aufgerufen sich zu beteiligen.

Friedemann Giere redete am unteren Karlsplatz zu den Demonstranten. (Foto: Conny Schreiber)

Wo die Teilnehmer ihre ganz eigene "Brandmauer" aufgebaut haben, berichten wir Ihnen hier.

Jugendforum mit Kandidaten in Aschersleben

12.31 Uhr: Wie geht es weiter mit BAföG, Nahverkehr und sozialer Gerechtigkeit? Beim Wahlforum in Ascherslebener Jugendforums diskutieren Erstwähler mit den Direktkandidaten über ihre Zukunftsfragen.

Im Wahlforum des Jugendforums Aschersleben stellten sich die Kandidaten aus dem Harz den Fragen. (Foto: Frank Gehrmann)

Was dabei drei Tage vor der Wahl alles auf den Tisch gekommen ist, lesen Sie hier.

Falsche Grünen-Plakate in Magdeburg

7.12 Uhr: Unbekannte haben in Magdeburg den Grünen mindestens drei riesige Wahlplakate zur Migration untergeschoben. Von "unbegrenzter Einwanderung, jetzt" ist da die Rede.

Die Banner hingen an Brücken. Die Polizei ermittelt. Mehr dazu lesen Sie hier.

20. Februar:

Landeskirche Anhalt: Appell vor der Wahl

14.13 Uhr: Mit einem Appell zur Bundestagswahl hat sich jetzt die Evangelische Landeskirche Anhalt, zu der im Wahlkreis 67 Teile Staßfurts und Hecklingens sowie die Region rund um Bernburg und im Wahlkreis 68 das Pfarramt Hoym und weitere Teile im Harz mit dem Kirchenkreis Ballenstedt gehören, an die Öffentlichkeit gewendet.

Unter dem Titel „Wahlrecht ist ein hohes Gut“ heißt es dort, dass diese Wahl in eine Zeit persönlicher Nöte in der Bevölkerung und vieler Fragen, erheblicher geopolitischer Veränderungen sowie nationaler und regionaler Herausforderungen falle. Es gehe um gewaltige Weichenstellungen für die Zukunft.

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Karsten Wolkenhauer, ruft dazu auf, zur Wahl zu gehen. (Foto: Landeskirche, Heiko Rebsch)

Ganz besonders bei dieser Wahl gehe es um die über viele Jahre errungene Demokratie, die zurzeit in Frage stehe wie selten in der jüngeren Vergangenheit. Es sei aber doch gerade diese Demokratie, die uns freie Wahlen ermögliche und freie Meinungsäußerung.

„Das Wahlrecht ist ein hohes Gut“, sagt der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Karsten Wolkenhauer. Er bittet die Anhalter, ihr mühsam errungenes demokratisches Recht wahrzunehmen und zur Wahl zu gehen. „Wägen sie gut ab, und machen Sie dann am Sonntag Ihr Kreuz“, bittet der Kirchenpräsident.

Zwei statistische Wahllokale in Staßfurt

11.04 Uhr: Wie die Stadt Staßfurt mitteilt, sind zwei Wahllokale und zwar die Nummer 2 (Leopoldshaller Spatzennest in Staßfurt) und 10 (Bürger- und Schützenhaus in Löderburg) vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt als sogenannte statistische Wahllokale ausgewählt.

Für die Wähler bedeutet das: Die Stimmabgabe erfolgt dort wie gewohnt, jedoch erhalten sie speziell gekennzeichnete Stimmzettel. Diese unterscheiden sich nach Alter und Geschlecht des Wählers. Das Statistische Landesamt nutze diese anonymisierten Daten, um die Wahlbeteiligung und das Wahlverhalten in verschiedenen Bevölkerungsgruppen auszuwerten.

Die Wahllokale 2 (Leopoldshaller Spatzennest in Staßfurt) und 10 (Bürger- und Schützenhaus in Löderburg) wurden vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt als sogenannte statistische Wahllokale ausgewählt.

Für die Wähler bedeutet das: Die Stimmabgabe erfolgt dort wie gewohnt, jedoch erhalten sie speziell gekennzeichnete Stimmzettel. Diese unterscheiden sich nach Alter und Geschlecht des Wählers.

Hier finden Sie am Sonntag die Zahlen:

6.08 Uhr: Schon mal vorab: Wenn Sie am Sonntag immer die aktuellen Zahlen zur Wahl in 67, 68 und 69 suchen, sind Sie hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse.

Sobald die drei Wahlkreise ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse direkt hier. Das wird voraussichtlich am Sonntag ab 22 Uhr der Fall sein.

Schön mal als Beispiel: Für Wahlkreis 67 sieht das dann so aus:

19. Februar:

Post-Probleme bei der Briefwahl in Staßfurt

22.08 Uhr: Ein Stadtratsmitglied und Bürger melden, dass es in Staßfurt Verzögerungen beim Versand der Unterlagen für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag gibt.

Die Stadt bestätigt Probleme bei der Post. Was die Bürger jetzt noch tun können und wer über einen Einfluss auf die Gültigkeit der Wahl entscheidet, erklären wir Ihnen hier.

War es das mit dem straffreien Kiffen?

19.34 Uhr: Seit fast einem Jahr ist der Konsum von Cannabis in Deutschland zum Teil legal.

Während einige der Harzer Bundestagskandidaten diesen Schritt begrüßen, halten ihn andere für einen großen Fehler. Alle Standpunkte finden Sie hier.

Junge Ascherslebener fragen kurz vor der Wahl

9.26 Uhr: Wer denkt, alle Worte zur Wahl wären schon gewechselt, der täuscht sich: Das Aschersleber Jugendforum lädt am morgigen Donnerstag noch zum Wahlforum ein.

Die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 68, zu dem auch Aschersleben und das Seeland gehören, treffen sich zum Schlagabtausch - zum ersten und einzigen Mal in der Eine-Stadt.

18. Februar:

Alle Zahlen aus Sachsen-Anhalt auf einen Blick

17.13 Uhr: Nur schon mal zur Vorbereitung für den Wahltag: In diesem Wahlblog halten wir Sie über alles auf dem Laufenden, was den Salzlandkreis und seine drei Wahlkreise betrifft.

Wenn es Ihnen aber nur um die Zahlen und zwar die für ganz Sachsen-Anhalt geht, dann sind sie hier richtig: Da finden Sie dann am Sonntagabend alle Ergebnisse im Detail – von Arendsee bis Zeitz.

Soll Deutschland seine Grenzen dauerhaft schließen?

14.34 Uhr: Dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen. Wer keine Papiere hat, darf ausnahmslos nicht einreisen. Ist das der richtige Weg für Deutschland?

Die Meinungen der Kandidaten, die den Harz künftig im Bundestag vertreten wollen, gehen bei dieser Frage einmal mehr weit auseinander.

Diskussion im Harz: Niemand von hier

7.48 Uhr: Artjom Pusch und Christina Baum: Der CDU-Mann und die Frau mit dem AfD-Parteibuch sind im Wahlkreis 68 die Favoriten fürs direkte Ticket in den Bundestag.

Was beide eint: Sie stammen weder aus dem Harzkreis noch aus den Städten Seeland und Aschersleben im Salzlandkreis. Deshalb wird ihre Kandidatur in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wird.

17. Februar:

Die Wahl in Barby und der Brief aus Australien

20.34 Uhr: Am Sonntag finden die vorgezogenen Bundestagswahlen statt. Eigentlich noch ein paar Tage, doch für die Wahlleiter in Barby wird es knapp.

Denn bis dahin gilt es noch einiges zu organisieren. Warum noch auf einen Brief aus Australien gewartet wird, erklären wir Ihnen hier.

Hilft nur Migration gegen Fachkräftemangel?

19.17 Uhr: Ob Bau- oder Handwerksfirmen, in der Gastronomie oder in der Pflege: Branchenübergreifend fehlen Mitarbeiter - nicht nur im Salzlandkreis, auch im Harz.

Ist da die viel diskutierte Migration nicht eigentlich die Rettung? So kontrovers stehen die Bundestagskandidaten des Wahlkreis 68 zu dem Thema.

Salzlandkreis erklärt Wahl in leichter Sprache

16.38 Uhr: Zur Bundestagswahl ist im Salzlandkreis eine Wahlbroschüre in Leichter Sprache erschienen. Sie soll als Wahlhilfe für Menschen mit Behinderungen dienen.

Das etwa 26-seitige, anschaulich geschriebene und bebilderte Heft vermittele wesentliche Informationen über die Demokratie, den Bundestag, die Parteien, die Bedeutung und den Ablauf der Wahlen bis hin zur Regierungsbildung in leicht verständlicher Form, heißt es vom Salzlandkreis.

Dazu gebe es Hinweise zum Ablauf im Wahllokal. Mit der Broschüre sei ein weiterer Baustein für den barrierefreien Zugang zu Informationen für alle Wahlberechtigten rund um die Bundestagswahl gesetzt.

Die Wahlbroschüre „Einfach wählen gehen! Was man über die Bundestagswahl wissen muss!“ kann ab sofort als Heft im Format A4 beim Salzlandkreis in Bernburg, Karlsplatz 37 im Foyer kostenfrei abgeholt werden.

„Lügner“, „Erpresser“: Wenzel Schmidt in der AfD unter Beschuss

15.16 Uhr: Kurz vor der Bundestagswahl eskaliert der Streit in der AfD Sachsen-Anhalt. Mit einem Abwahlantrag wollen parteiinterne Kritiker Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt, der Wahlkreis 67 kandidiert und beste Aussichten auf ein Direktmandat hat, stürzen.

Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt: Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt steht unter Beschuss. (Foto: Saskia Lohöfer)

Dieser spricht von „märchenhaften“ Vorwürfen. Die ganze Geschichte zum Streit in der AfD lesen Sie hier.

So steht es in den Umfragen in den Wahlkreisen

13.03 Uhr: Die Woche vor der Wahl läuft, da sei noch mal ein Blick auf die Umfragen erlaubt. Was die Direktmandate angeht, sehen sowohl election.de als auch zweitstimme.org nach wie vor Magdeburg und Halle im Schlamassel: Beide Portale sagen voraus, dass diese zwei Wahlkreise den Sieger nicht nach Berlin schicken.

Das hat auch damit zu tun, dass nach wie vor in allen Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt aufgrund dieser Vorhersagen die AfD-Kandidaten vorne liegen - in den beiden knappen Rennen in Anhalt-Dessau-Wittenberg und Harz nach wie vor laut election.de allerdings nur mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 51 zu 49.

Blau oder schwarz? Wer gewinnt die Wahlkreise in Sachsen-Anhalt? (Symbolfoto: dpa)

Zweitstimme.org lehnt sich aufgrund der Vorhersagen sogar noch ein wenig weiter aus dem Fenster und prognostiziert auch tatsächlich Erststimmen-Ergebnisse. Da wiederum liegt die AfD in beiden Wahlkreisen mit jeweils sechs Prozentpunkte Vorsprung vorne: Im Harz mit 32 zu 26, in Anhalt-Dessau-Wittenberg mit 34 zu 28.

Die anderen Vorhersagen für den SLK: In Börde-Salzlandkreis liegt Jan Wenzel Schmidt für die AfD laut dem Portal sogar bei 36 Prozent, in Magdeburg mit Schönebeck Claudia Weiss (AfD) mit 26 Prozent für vier Prozentpunkte vor Tino Sorge (22).

Was tun gegen explodierende Mieten?

8.42 Uhr: In einigen Regionen des Harzes ist Wohnraum knapp, die geforderten Mieten für Familien kaum zu stemmen.

Von Mietpreisbremse, über umgewandelte Büroflächen bis hin zu Abschiebungen: So wollen die Harzer Bundestagskandidaten die Situation verbessern.

16. Februar:

Für ein bezahlbares Leben

16.16 Uhr: Und eine Kandidatin hat der Salzlandkreis dann doch zu bieten, die im Wahlkreis 67 an den Start geht: Sandra Bauer für Bündnis 90/Die Grünen.

Sandra Bauer ist die Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis 67. Beim Wahlkampf hängt sie gemeinsam mit ihrem Parteifreund Max Marohn Wahlplakate in Bernburg auf. (Foto: Volker Müller)

Was sie auf unsere neun Fragen geantwortet hat, lesen Sie hier.

15. Februar:

Demo gegen rechts am Freitag in Bernburg

12.02 Uhr: Eine Demo gegen rechts auf dem Karlsplatz in Bernburg ist zwei Tage vor der Wahl geplant.

Pfarrer Johannes Lewek während der zurückliegenden Kundgebung „Bernburg bleibt bunt“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Das hat das Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus und Gewalt am kommenden Freitag in der Saalestadt vor.

14. Februar:

18.24 Uhr: Der Vandalismus im Wahlkampf zur Bundestagswahl ist diesmal besonders groß - auch im Wahlkreis 67.

Muss nicht? Keine Stimme? Und was soll der Schnauzbart? Wahlplakate der CDU-Direktkandidatin werden beschädigt. Wie an der Hecklinger Straße in Staßfurt am Kaufland. (Foto: Nadja Bergling)

Welche Beschädigungen die Parteien rund um Staßfurt feststellen, lesen Sie hier.

Braucht der Harz ein Zentralklinikum?

17.18 Uhr: Ist die Krankenhauslandschaft im Harz gut so, wie sie ist, oder braucht der Landkreis ein Zentralklinikum? Seit Jahren sorgt diese Frage für heftige Debatten.

Auch die Meinungen der Kandidaten, die zur Bundestagswahl antreten, gehen bei dem Thema drastisch auseinander. Hier lesen Sie mehr dazu.

Schönebeck: Stadt macht nach der Wahl zu

15.23 Uhr: Nach der Wahl ist erstmal zu: Die Stadtverwaltung Schönebeck teilt mit, dass sie am Montag, 24. Februar, für den Publikumsverkehr geschlossen hat.

Grund sei, dass die Verwaltungsbediensteten in den örtlichen Wahlvorständen und mit den sich anschließenden Abschlussarbeiten im Zusammenhang mit der Stimmenauszählung am Wahlsonntag tätig sind.

Die Fachbereiche der Stadtverwaltung sind an diesem Tag auch telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Das Bürgerbüro der Stadt in der Friedrichstraße 117, das Stadtarchiv in der Prager Straße 71 sowie das Friedhofswesen in der Magdeburger Straße 157 seien ebenfalls ganztägig geschlossen. Am Dienstag, 25. Februar, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Lemke kommt trotzdem

14.02 Uhr: Trotz der Absage des urpsrünglich für diesen Tag geplanten Termins im "Coffee to stay" in Bernburg Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) ist am kommenden Montag, 17. Februar, im Salzlandkreis unterwegs.

Steffi Lemke (Bündnis 90/ Die Grünen), Bundesumweltministerin, ist am Montag im Wahlkampf zu Gast im Salzlandkreis. (Foto: dpa)

Dabei besucht sie laut Ankündigung der Partei in Aschersleben die Fa. Christoph Bestehorn, Spezial-Maschinenbau, in Ilberstedte den Betreiber von Wind- und Solarparks sowie Bio-Landwirt Rolf Rieken und nimmt in Bernburg die Hochwasserschutzmaßnahmen in Augenschein.

Von 18 bis 19.30 Uhr finden im Bernburger Büro der Grünen, Markt 15, sogenannte „Küchentischgespräche“ statt, bei denen Bürger mit der Politikerin ins Gespräch kommen können.

Wie bringt man die Bahn in den Harz?

11.28 Uhr: Das Deutschlandticket bringt im ländlichen Raum kaum einen Nutzen - zu oft fehlen Bus- und Bahnanbindungen. Eine Kritik, die immer wieder laut wird.

Wie stehen die Direktkandidaten im Wahlkreis Harz für die Bundestagswahl zu diesem Thema? Das verraten wir Ihnen hier.

Wenzel Schmidt beantwortet neun Fragen

8.26 Uhr: Teil 4 unserer Serie über die Direktkandidaten im Wahlkreis 67 - dieses Mal mit Jan Wenzel Schmidt (AfD).

Jan Wenzel Schmidt sitzt bereits für die AfD im Bundestag. Nun möchte er wieder in das Parlament einziehen. Bei einer Wahlkampf-Termin war er jetzt im Haldensleber Schützenhaus zu Gast. (Foto: Saskia Lohöfer)

Was er auf unsere neun Fragen geantwortet hat, erfahren Sie hier.

13. Februar:

Was halten Kandidaten von Ortsumgehungen?

17.16 Uhr: Verkehrslärm, Schwerlasttransporter brettern durch die Stadt, immer wieder endlose Staus: In mehreren Harz-Orten hoffen entnervte Anwohner auf den Bau von Ortsumgehungen.

Aber wie realistisch sind sie Pläne dafür? So schätzen die Direktkandidaten des Wahlkreises 68 die Situation ein. Das lesen Sie hier.

Aeikens-Wahlkampf im Salzlandkreis im ZDF

11.09 Uhr: „Zwischen TikTok und Wahlurne, der Kampf um junge Wähler" heißt eine ZDF-Dokumentation, die am Mittwochabend im Fernsehen zu sehen war ist.

Mit ihrem Wahlkampf hat es Anna Aeikens in eine ZDF-Doku geschafft. (Foto: Saskia Lohöfer)

Das Team begleitet vier jüngere Politiker während des Wahlkampfes: den Chef der Jusos, eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, einen der der AfD - und Anna Aeikens, CDU-Direktkandidatin aus Wahlkreis 67.

Die Doku zeigt Aeikens unter anderem im Gespräch mit Artjom Pusch, dem CDU-Kandidaten im Wahlkreis 68 (Harz), aber auch beim Wahlkampf im Salzlandkreis. Die Doku ist hier immer noch im Netz abrufbar.

Zerstörte Wahlplakate auch rund um Aschersleben

10.02 Uhr: Zerstörung an und Diebstahl von Wahlplakaten sind vor dieser Bundestagswahl an der Tagesordnung. Betroffen sind alle Parteien und nicht nur der Wahlkreis rund um Aschersleben.

In den Ortsteilen, wie hier am Ortsausgang von Mehringen, fallen die Plakate Dieben und Zerstörern seltener zum Opfer als in der Innenstadt. (Foto: Kerstin Beier)

Wie die Übergriffe aber speziell dort wahrgenommen werden, erfahren Sie hier.

Schliesing ist gegen die soziale Spaltung

7.08 Uhr: Noch ein Direktkandidat aus dem Wahlkreis 67: Dieses Mal haben wir unsere neun Fragen David Schliesing (Die Linke) gestellt.

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat David Schliesing bei der Gedenkveranstaltung auf dem Staßfurter Friedhof gesprochen. (Foto: Volker Müller)

Das waren seine Antworten.

12. Februar:

Wie macht das BSW Wahlkampf ohne Kandidaten?

18.41 Uhr: Wahlflyer, die in Garagen lagern, Frauen und Männer, die nach der Arbeit auf Marktplätzen stehen, sich untereinander vernetzen und austauschen.

Für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sieht der Bundestagswahlkampf etwas anders aus als bei anderen Parteien. Der Grund: Es hat keine Direktkandidaten.

Was das ändert? „Wir haben ja trotzdem Köpfe“, sagt die Staßfurterin Bianca Görke, früher Linke-Mitglied, die für das BSW bereits im Stadtrat Staßfurt und im Kreistag sitzt. So macht sie gerade Wahlkampf.

Was machen die Kandidaten gegen explodierende Energiekosten?

16.33 Uhr: Hohe Energiekosten bringen Unternehmen im Landkreis Harz an ihre Grenzen. Was kann die nächste Bundesregierung tun, um sie zu unterstützen?

So unterschiedlich fallen die Lösungsansätze der Direktkandidaten des Wahlkreises 68 aus.

Der Mittelstand als Rückgrat für Schneider

14.04 Uhr: Teil zwei der Serie zu den Direktkandidaten für den Wahlkreis 67 (Börde-Salzlandkreis) ist online.

Amy Schneider kandidiert für die FDP im Wahlkreis 67. (Foto: Sebastian Pötzsch)

Dieses Mal ist es Amy Schneider (FDP), die neun Fragen beantwortet. Die Antworten finden Sie hier.

Sprechstunden im Coffee to stay fallen aus

10.27 Uhr: Der für Montag, 17. Februar, geplante und hier angekündigte Dialog mit den Bundestagskandidaten im Coffee to Stay an der Wilhelmstraße in Bernburg muss ausfallen. Das teilten die Veranstalter vom Bernburger Montagsforum mit. Aus organisatorischen Gründen müsse es abgesagt werden. „Wir bemühen uns, alle angekündigten Politiker zu einem späteren Zeitpunkt einzuladen“, sagte Organisator Erich Buhmann.

Angekündigt waren Jan Wenzel Schmidt (AfD), Franziska Kersten (SPD) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen). Bereits Mitte Januar hatte das Bernburger Montagsforum gemeinsam mit dem Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz ein Wahlforum mit Vertretern der sieben großen Parteien im Metropol veranstaltet.

Dessen ungeachtet lädt das Montagsforum am Montag nach der Wahl, 24. Februar, ab 18.30 Uhr zur gemeinsamen Nachwahlbetrachtung in die Gaststätte „Karl’s Platz“ auf dem Karlsplatz in Bernburg ein. Als erste Diskussionspartnerin für diesen Politischen Stammtisch wurde bereits Grünen-Kandidatin Sandra Bauer gewonnen.

11. Februar:

Heizungsgesetz, Klimageld? Das sagen die Kandidaten im Harz

19.58 Uhr: Wie kann die künftige Bundesregierung Bürger bei der Energiewende unterstützen?

Wie sollte die künftige Bundesregierung Bürger bei der Energiewende unterstützen? (Symbolfoto: dpa)

So unterschiedlich stehen die Direktkandidaten des Wahlkreises 68, zu dem der Landkreis Harz gehört, zu dem Thema.

Das sind die drei Wahlkreise

16.08 Uhr: Noch mal von vorne: Wer wählt eigentlich mit wem genau? Dafür haben wir Ihnen einmal die drei Wahlkreise grafisch aufbereitet. Zunächst der Wahlkreis, den es so noch nie gab: Börde wählte vorher mit Jerichower Land, der Rest des Salzlandkreises hieß Anhalt und wählte mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Das ist Wahlkreis 67. (Grafik: Tobias Büttner)

Deutlich älter ist die Verbindung von Aschersleben in den Harz: Im Wahlkreis 68 finden sich erneut die Städte Aschersleben und Seeland wieder.

Das ist der Wahlkreis 68. (Grafik: Tobias Büttner)

Und auch die Nähe von Schönebeck zur Landeshauptstadt ist schon länger bekannt. Für die Bundestagswahl bedeutet das einmal mehr, dass die Elbestadt mit Bördeland, Barby und Calbe dort ihren Direktkandidaten wählt.

Das ist Wahlkreis 69. (Grafik: Tobias Büttner)

Ob der oder die dann auch nach Berlin kommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber darüber sprachen wir ja bereits ...

Kersten hat die Landwirtschaft im Fokus

12.19 Uhr: Im Wahlkreis 67, zu dem neben dem Landkreis Börde auch Teile des Salzlandkreises gehören, treten insgesamt neun Direktkandidaten an.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wolmirstedter Bahnhof verteilt Franziska Kersten (SPD) Wahlflyer und geht auf Stimmenfang. (Foto: Kristina Reiher)

Wir haben den sechs Kandidaten der bereits im Bundestag vertretenen Parteien dieselben Fragen gestellt. Hier Teil 1: Franziska Kersten (SPD).

Jugendforum lädt zum Schlagabtausch ein

10.03 Uhr: Welche Fragen hat eigentlich der Nachwuchs? Und welche Fragen hat Aschersleben an die Kandidaten aus dem Harz? Das Aschersleber Jugendforum lädt deshalb zum Wahlforum ein.

Die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 68, zu dem auch Aschersleben und das Seeland gehören, treffen sich drei Tage vor der Wahl am Donnerstag, 20. Februar, zum Schlagabtausch. Wo genau, das lesen Sie hier.

Windräder im Harz: Ja oder nein?

8.02 Uhr: Und jetzt mal Bundespolitik im Detail: Sind Windräder im Harzer Wald eine echte Chance für die Energiewende oder eine Verschandelung der Landschaft?

Windräder im Wald: Sind sie eine Chance für den Harz? Die Meinungen der Direktkandidaten im Wahlkreis 68 gehen da weit auseinander. (Symbolfoto: dpa)

Wie kontrovers die Direktkandidaten des Wahlkreises 68 zu dem Thema stehen, das lesen Sie hier.

10. Februar:

Für die Wahl schließt Schönebeck das Bürgerbüro

17.08 Uhr: Wahlhelfer, Wahllokale, Unterlagen: Ist Schönebeck bereit für den 23. Februar? Die Antwort lautet: Ja, aber es ist eine Menge Arbeit.

In 23 Wahllokalen können die Schönebecker am Sonntag in einer Woche ihre Stimme im Rahmen der Bundestagswahl abgeben. (Archivfoto: Paul Schulz)

Was die Stadt alles schon geschafft hat und warum das Bürgerbüro trotzdem deshalb mehrere Tage geschlossen bleiben muss, verraten wir Ihnen hier.

Willingmann spricht in Aschersleben über die Ampel

14.41 Uhr: Zum Neujahrsempfang hatten die Sozialdemokraten am Wochenende ins Ascherslebenerr Bestehornhaus geladen. Gastredner war Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt.

Minister Armin Willingmann, Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten, Kreis-Chef René Wölfer und Ortsvorsitzender Yves Metzing (v.l.). (Foto: Kerstin Beier)

Der sprach mitten im Wahlkampf in Aschersleben auch noch mal rückblickend über die Arbeit der Ampelkoalition. Das hatte er dazu zu sagen.

Für den Wahlkreis 69 wird es wirklich eng

12.34 Uhr: Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Magdeburger Wahlkreis mit Schönebeck in Sachen Direktmandat wirklich leerausgeht? Wenn man den Berechnungen von zweitstimme.org folgt, groß - genauer gesagt: 75 Prozent.

Das Portal, das sich auf die Arbeit eines sechsköpfigen Teams von Politikwissenschaftlern von der Hertie School sowie den Universitäten Mannheim und Witten/Herdecke - gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) - stützt, geht für den Wahlkreis Halle dagegen nur von einer solchen Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent, für den Harz nur 22 Prozent.

In allen anderen Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt liege die Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent oder darunter, für Börde/Salzlandkreis sogar bei 0.

Beschmiert, zerstört und verbrannt

9.48 Uhr: Schon jetzt wurden fast so viele Plakate angegriffen wie im gesamten Bundestagswahlkampf 2021. Und Parteien fehlen immer öfter Plakatierer.

Woanders Kandidat: Frank Wyszkowski (CDU) hängt in Köthen ein Wahlplakat auf. (Foto: Isabell Sparfeld)

Was den Winterwahlkampf so besonders macht, lesen Sie hier am Beispiel von Frank Wyszkowskis Wahlkampf in Köthen.

Wahlforum der IHK im Harz

7.26 Uhr: Die Stimmung in der Wirtschaft ist laut Industrie- und Handelskammer (IHK) knapp zwei Wochen vor der Wahl pessimistisch.

Was Harzer Unternehmer von der neuen Regierung - und dem Abgeordneten für ihren Wahlkreis 68, zu dem auch Aschersleben und Umgebung gehören - erwarten, haben sie den Direktkandidaten jetzt bei einem Wahlforum klargemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

9. Februar:

CDU in Egelner Mulde stimmt sich auf Wahl ein

16.14 Uhr: Die Christdemokraten der Egelner Mulde hatten zu ihrem ersten Neujahrsempfang nach Tarthun eingeladen.

Der CDU-Ortschef der Egelner Mulde Sven Rosomkiewicz (links) mit dem stellvertretenden CDU-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Sepp Müller (hinten rechts), der Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer (vorne rechts), der CDU-Kandidatin des Wahlkreises Anna Aeikens sowie dem CDU-Fraktionschef des Landtages Guido Heuer. (Foto: René Kiel)

Mitten im Wahlkampf konnten sie dort auch den Stellvertreter von Friedrich Merz begrüßen. Mehr davon lesen Sie hier.

Barby spricht über die Bundeswehr

14.22 Uhr: Zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung hatte jetzt das Generationennetzwerk Barby eingeladen – und das mitten im Wahlkampf kurz vor dem Urnengang.

Tino Sorge (CDU, l.) und Martin Kröber (SPD) mit Angelika Küstermann, der Gastgeberin des Abends. (Foto: Thomas Linßner)

Rede und Antwort standen dabei die beiden Bundestagskandidaten Martin Kröber (SPD) und Tino Sorge (CDU). Dabei kamen im Gespräch mit den Kandidaten eine ganze Menge Fragen auf den Tisch – unter anderem auch die nach der Zukunft der Bundeswehr.

8. Februar:

Wie funktionieren Erst- und Zweistimme jetzt?

13.34 Uhr: Manchmal glaubt man ja, man müsste es eigentlich jetzt endgültig verstanden haben. Doch ändert sich plötzlich alles. Und jetzt? Wie funktioniert das nun eigentlich mit der Erst- und der Zweitstimme?

Bei der Bundestagswahl spielt die Zweitstimme eine entscheidende Rolle für die Sitzverteilung im Parlament. Bisher führten Überhang- und Ausgleichsmandate zu einer Erhöhung der Abgeordnetenzahl. Die sind nun nach der Reform weg. Was das ändert, erklären wir Ihnen hier.

7. Februar:

Neue Wahlkreisprognose: AfD weiter überall vorne

22.18 Uhr: Die Plattform election.de hat jetzt ihre Wahlkreisprognose aktualisiert. Die Konsequenzen für Sachsen-Anhalt: Es bleibt alles beim Alten. Nach wie vor gewinnt nach der Prognose die AfD alle Wahlkreise, nach wie vor gibt es deshalb für die Wahlkreise 69 (Magdeburg mit Schönebeck) und 71 (Halle) aber kein Direktmandat.

Doch es bleibt knapp: Sowohl im Wahlkreis 70 (Anhalt/Dessau/Wittenberg) als auch im Harz (Wahlkreis 68) liegen die Kandidaten laut Vorhersage mit 51 zu 49 Prozent vorne. Klingt immer noch nach "to close to call".

Ansturm auf die Briefwahl rund um Bernburg

17.38 Uhr: Ansturm auf die Briefwahl in Bernburg und Umgebung. In der Saalestadt selbst öffnet das zugehörige Wahllokal am kommenden Montag.

Das Briefwahllokal wird in der kommenden Woche im Bernburger Rathaus eröffnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die Städte und Gemeinden vorbereitet sind, lesen Sie hier.

Ganz schön bunt: Wer stellt wo Direktkandidaten?

13.08 Uhr: Nicht alle Parteien, die für die Zweitstimme für den 23. Februar auf dem Wahlzettel stehen, treten in den Wahlkreisen mit Direktkandidaten an. Neben den im Bundestag mit einer Fraktion oder (im Falle der Linken) als Gruppe vertretenen Parteien machen das nur die "Freien Wähler".

Besonders bunt ist das Bild im Harz: Dort sind zudem "Die Partei" sowie das "Bündnis Deutschland", das auch in Börde-Salzlandkreis (67) und Magdeburg-Schönebeck (69) einen Kandidaten stellt, mit Direktkandidaten vertreten.

Das BSW hingegen stellt dagegen ebenso wie die Partei "Volt" gar keine Direktkandidaten in den Wahlkreisen.

Bernburger bei Wahlforum in Querfurt

10.14 Uhr: Apropos Frank Wyszkowski: Der Bernburger, der im Wahlkreis 73 Mansfeld für die CDU kandidiert, hat sich jetzt bei einem Wahlforum den anderen Direktkandidaten und Fragen von vielen gestellt - unter anderem auch zusammen mit seinem "2021-Besieger" Kay-Uwe Ziegler.

Kandidaten des Wahlkreis 73 stellen sich den Fragen

Wie das Zusammentreffen in Querfurt ausgefallen und wie die Diskussion ausgegangen ist, lesen Sie hier.

Korte weist auf die Juniorwahl hin

7.58 Uhr: Kandidat ist er nicht mehr, einen Tipp hat er aber doch noch: Die bevorstehende Bundestagswahl am 23. Februar bietet nach Mitteilung von Jan Korte, der für die Linken und den mit ihm scheidenden Wahlkreis Anhalt im Bundestag sitzt, die Gelegenheit, am bundesweiten Schulprojekt der „Juniorwahl 2025“ teilzunehmen.

Das Projekt umfasst alle Schulformen ab Klassenstufe 7 und zählt inzwischen zu den größten Schulprojekten in der Bundesrepublik Deutschland. Korte: „Die Juniorwahl gibt jungen Menschen die Möglichkeit, das Wählen zu üben. Und so aktive Erfahrungen mit der Demokratie zu sammeln. So sieht das Konzept vor, dass die Schüler an ihren Schulen die Wahl selbst organisieren können und sie ist vom Ablauf mit der Bundestagswahl vergleichbar“.

Die Juniorwahl sei eine gute Möglichkeit, die Abläufe einer Wahl kennenzulernen. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, jungen Menschen demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Zum Hintergrund: Seit 1999 wird die Juniorwahl vom gemeinnützigen und überparteilichen Verein Kumulus organisiert. Informationen zur Anmeldung erhalten interessierte Schulen, die die noch nicht haben, hier.

6. Februar:

Ausgabe von Briefwahlunterlagen seit Donnerstag in Aschersleben

17.03 Uhr: Wie die Stadt Aschersleben informiert, ist seit Donnerstag im Rathaus die Briefwahlausgabestelle für die anstehende Bundestagswahl eingerichtet.

Jeder Wähler, der die Briefwahl ausüben möchte, hat die Möglichkeit, die entsprechenden Unterlagen anzufordern beziehungsweise die ausgefüllten Briefwahlunterlagen abzugeben, heißt es.

Die Briefwahl kann auch direkt im Rathaus ausgeübt werden. Dazu ist die Wahlbenachrichtigungskarte mitzubringen. Es ist aber auch möglich, ohne Karte per Antrag die Briefwahl vorzunehmen. In diesem Fall muss jedoch der Personalausweis vorgelegt werden.

Wer wählt was? Wahl-O-Mat ist seit heute online

15.12 Uhr: Wie gesagt: Wer nicht auf die analoge Variante, die am 20. Februar in Staßfurt zu Gast ist, warten will, kann ab heute online im Wahl-O-Mat online checken, was die richtige Partei sein könnte.

Hier erklären wir Ihnen noch mal, wie das ganz genau funktioniert und wer dahintersteckt.

SPD-Fraktion und Minister stellen sich im Bördeland

13.09 Uhr: Mitten im Wahlkampf war die SPD-Landtagsfraktion war mit „ihren" Landesministern jetzt zu Gast im Bördeland, das mit Schönebeck und Magdeburg bei der Bundestagswahl zum Wahlkreis 69 gehört, und stellte sich den Fragen der Einwohner.

Armin Willingmann und Bernd Panzer von der Lorica in Biere sprachen bei der SPD-Bürgerbefragung über den Wärmenetzausbau. (Foto: Saskia Fischer)

Neben dem Straßenbau waren auch die kommunalen Finanzen und der Netzbetreiber Lorica angesprochene Themen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Harz ist der kleinste Wahlkreis

12.23 Uhr: In den drei Wahlkreisen 67, 68 und 69 in der Mitte Sachsen-Anhalts, mit denen der Salzlandkreis Schnittmengen bildet, sind mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt beheimatet.

Insgesamt sind gut 1,7 Millionen Bürger hier im Bundesland zur Wahl am 23. Februar aufgerufen. 225.447 davon finden die Kandidaten aus dem Wahlkreis 69 Magdeburg-Schönebeck auf ihrem Wahlzettel. 213.479 sollen in der Börde und rund um Staßfurt und Bernburg zur Wahl gehen (Wahlkreis 67).

198.408 Wahlberechtigte sind im Harz sowie in Aschersleben und Seeland zu Hause. Damit dieser Wahlkreis 68 der an den Stimmen gemessen kleinste in Sachsen-Anhalt, der einzige zudem mit unter 200.000 Wahlberechtigten.

Wann wird gezählt? Wann steht das Ergebnis fest?

8.01 Uhr: Wie läuft der Wahlabend eigentlich ab? Schließlich gibt es ja weniger Stimmen zu zählen als noch im vergangenen Jahr bei der Kommunalwahl. Wann gibt es ein Ergebnis?

Aus dem Büro der Landeswahlleiterin heißt es dazu, dass nach Schluss der Wahlhandlung die Wahlvorstände mit der Auszählung des Ergebnisses für die Bundestagswahl beginnen. Erste Zwischenergebnisse würden um circa 19 Uhr am Wahlabend erwartet, belastbare Auszählungsergebnisse frühestens ab 0 Uhr.

Egal wann und wo welches Ergebnis im Wahlkreis 67, 68 oder 69 feststeht: Wir halten Sie hier auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand.

5. Februar:

Kandidaten zum Runden Tisch im „Coffee to Stay“

20.03 Uhr: Kurz vor der Wahl im „Coffee to Stay“ noch mal mit Kandidaten reden? Am Runden Tisch in Bernburg nehmen am Montag vor der Wahl zwei aktuelle Bundestagsabgeordnete und eine amtierende Bundesministerin Platz.

Schauplatz von Gesprächen mit Bundestagskandidaten wird der Begegnungsladen „Coffee to Stay“ am Montag vor der Wahl. (Foto: Engelbert Pülicher)

Alle kandidieren wieder für den Bundestag. Es soll um Migration und Umweltpolitik, aber auch um andere Themen gehen. Mit wem genau, lesen Sie hier.

Was will die Wirtschaft in Schönebeck?

17.49 Uhr: Und was will die Wirtschaft? Es ist Wahlkampf, danach wird sich das Parlament neu aufstellen und die neue Regierung möglicherweise neue Wege beschreiten. Welche es dann sein werden, ist bislang, auch weil der Wahlausgang offen ist, unklar.

Unternehmer schilderten Stefanie Pötzsch , Tino Sorge und Gastgeberin Julia Teige ihre Anliegen. (Foto: Stefan Demps)

Konkrete Wünsche, was sich verändern sollte, schilderten Schönebecker Unternehmer aber am Mittwoch beim Frühstück in 90 Minuten Staatssekretärin Stefanie Pötzsch, CDU-Kandidat Tino Sorge und Schönebecks OB Bert Knoblauch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Als Kandidaten in die Nachbarschaft

16.58 Uhr: Während Sandra Bauer von den Grünen, die als Friedhofsverwalterin bei der Stadt arbeitet, die einzige Bernburgerin unter den Kandidaten im Wahlkreis 67 ist, gibt es noch zwei weitere Menschen aus der Stadt, die zwar kandidieren, "zu Hause" allerdings nicht auf dem Wahlzettel stehen.

Frank Wyszkowski (CDU), der 2021 im alten Wahlkreis Anhalt noch knapp am Einzug ins Parlament gescheitert war, hatte sich, obwohl Mitglied des Bernburger Rates, frühzeitig für den neuen Wahlkreis 73 Mansfeld entschieden. Kurios: Dort soll er jetzt wieder auf seinen damaligen "Besieger" Kay-Uwe Ziegler (AfD) treffen - zumindest, wenn dessen Partei ihn lässt.

Claudia Weiss aus Bernburg wiederum kandidiert für die AfD im Wahlkreis 69. In Magdeburg könnte sie, wenn man den Vorhersagen glaubt, dennoch etablierte Abgeordnete wie Martin Kröber (SPD) und Tino Sorge (CDU) hinter sich lassen - und am Ende trotzdem leer ausgehen. Zumindest wenn sich die Vorhersage, dass der Sieg in diesem Wahlkreis nicht zum Einzug in den Bundestag berechtigt, als richtig erweist.

Etliche Angriffe auf Wahlplakate in Bernburg

15.24 Uhr: Mit roher Gewalt gehen Unbekannte kurz vor der Bundestagswahl auf die Werbung der Parteien vor.

Das Grünen-Plakat an der Flutbrücke in Bernburg wurde nach der Beschädigung sogar umgerissen. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Welche besonders betroffen sind und welche Schutzlösungen es gibt, erklären wir Ihnen hier.

Vier Einzelbewerber im Land, einer davon im 67er

14.16 Uhr: Jens Kersten, der im Wahlkreis 67 an den Start geht, ist einer von insgesamt nur vier Einzelbewerbern, die bei der Wahl in Sachsen-Anhalt auf dem Zettel für die Erststimmen mit dabei sind.

Neben ihm gibt es einen weiteren Einzelbewerber im Wahlkreis 72 Burgenland-Saalekreis sowie sogar zwei im Wahlkreis 73 Mansfeld.

Das sind die Kandidaten im Wahlkreis 69

11.03 Uhr: Neun, neun und? Neun! Auch im Wahlkreis Magdeburg mit Schönebeck sind so viele Namen für die Erststimme zur Verfügung.

Wer das genau ist, das erfahren Sie hier.

Der jüngste Kandidat kommt aus dem Harz

7.16 Uhr: Ein kleiner statistischer Fakt am Morgen: Wer ist eigentlich der jüngste Kandidat in ganz Sachsen-Anhalt? Der kommt aus dem Harz und kann deshalb auch in Aschersleben gewählt werden. Der 19-jährige Max Hendrik Schröder tritt dort für die FDP an.

Nesthäkchen unter Sachsen-Anhalts Direktkandidaten ist Max Hendrik Schröder von der FDP. (Foto: FDP)

Schröder ist Student der öffentlichen Verwaltung. Daneben hat er bereits viele Parteiämter ausgeübt. Schröder ist Schatzmeister der Jungen Liberalen Region Harz-Salzland und sitzt im erweiterten Vorstand des FDP-Kreisverbands Dessau-Roßlau.

4. Februar:

Wer kandidiert rund um Aschersleben?

19.03 Uhr: Auch im Wahlkreis 68, in dem Aschersleben und Seeland mit dem Harz wählen, stehen die Kandidaten natürlich längst fest. Heike Brehmer aus Aschersleben ist nicht dabei, weil die CDU-Bundestagsabgeordnete, die den Wahlkreis zuletzt 2021 gewonnen hatte, nicht mehr antritt.

Und so dominiert auch hier nicht SLK, sondern die Nachbarschaft. Genauer gesagt gehen diese neun Direktkandidaten ins Rennen.

Wahl-O-Mat analog kommt nach Staßfurt

17.59 Uhr: Ab dieser Woche werden Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung mit der Offline-Variante des Wahl-O-Maten und weiteren Informationsangeboten zur Bundestagswahl durch Sachsen-Anhalt touren und auch im Salzlandkreis Station machen: Am 20. Februar ist das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung in Staßfurt vor Ort, in einer berufsbildenden Schule. Bei dieser Bundestagswahl-Tour wird es einen Workshop geben.

Während man den Wahl-O-Mat normalerweise als digitale Orientierungshilfe vor einer Wahl kennt, gibt es nun auch eine analoge Variante. (Foto: Imago/Martin Müller)

„Mit einer Art Lochkartensystem können die Nutzer ihre Zustimmung oder Ablehnung durch das Anbringen von kleinen Aufklebern anzeigen“, erklärt Frank Leeb, Referatsleiter in der Landeszentrale, wie diese analoge Variante funktioniert. „Am Ende bekommen sie ein Wahl-O-Mat-Ergebnis digital errechnet und ausgedruckt.“

Diese Variante erlaube den direkten Austausch und die Diskussion mit anderen Nutzern und mache außerdem Spaß, findet Leeb. Das Angebot des Wahl-O-Mats wird ergänzt durch ein Portfolio von Informationsangeboten, das aus einem Planspiel, einem Online-Game, Workshops und der Juniorwahl besteht.

Alle anderen Wähler, die an diesem Workshop nicht teilnehmen, können den Wahl-O-Maten ab 6. Februar aber hier auch digital nutzen. Das bereits seit 2002 im Einsatz befindliche Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung kam in der Vergangenheit bereits über 130 Millionen Mal zum Einsatz.

Das sind die Kandidaten im Wahlkreis 67

14.34 Uhr: Wer schafft es denn nun nach Berlin? Neun Bewerber gehen im Wahlkreis 67 Börde/Salzlandkreis bei der Bundestagswahl am 23. Februar ins Rennen um die Erststimmen.

Ziel Bundestag: Wer gewinnt im Wahlkreis 67 Börde/Salzlandkreis das Direktmandat? (Foto: Imago/Olaf Schuelke)

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, wer die Einzelbewerber? Hier finden Sie alle auf einen Blick.

Wahlkreis 67: Drei haben eine echte Chance

13.15 Uhr: Egal wie das Rennen im Wahlkreis 67 Börde-Salzlandkreis ausgeht: Gleich drei Kandidaten haben dort hervorragende Chancen, am Ende ein Ticket nach Berlin zu bekommen.

Neben dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt, der 2021 noch über die Liste einzog und jetzt laut Prognose beste Chancen haben soll, den Wahlkreis direkt zu gewinnen, haben auch Franziska Kersten (SPD, Listenplatz 2) und Anna Aeikens (CDU, Listenplatz 3) nach den aktuellen Umfragen beste Aussichten auf ein Bundestagsmandat.

Das Direktmandat für Schönebeck wackelt

12.02 Uhr: Erstmals könnten nach der Wahlrechtsreform bei einer Wahl auch Sieger in einem Wahlkreis auch leerausgehen: Wenn ihre Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate holt, als ihr über die Zweitstimme zustehen, dann ziehen nach bestimmten Regeln einzelne Wahlkreissieger nicht ins Parlament ein.

Bislang war Sachsen-Anhalt davon nicht konkret bedroht, auch weil zum Beispiel auf der Internetplattform election.de, einem Portal, das für das ganze Land eine Wahlkreisprognose basierend „auf einem datengestützten Projektionsmodell in Verbindung mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Analyse von Wahlergebnissen“ herausgibt, die CDU-Kandidaten Sepp Müller (Anhalt/Dessau/Wittenberg) und Artjom Pusch (Harz).

In neuen Berechnungen von election.de hat sich das jetzt gedreht: Sowohl Müller als auch Pusch liegen demnach jetzt hinter den AfD-Kandidaten - wenn auch denkbar knapp mit 49 zu 51 Prozent. Sollten beide verlieren, gingen jetzt alle Wahlkreise im Land an die AfD. Dann, so election.de, würden nach den aktuellen Umfragen zwei Wahlkreise keinen Sieger nach Berlin schicken.

Es trifft laut dieser Vorhersage ausgerechnet die beiden größten Städte: den Wahlkreis 71 mit Halle und den Wahlkreis 69 mit Magdeburg - und eben auch mit Schönebeck.

Die Prognose von election.de im Einzelnen finden Sie hier.