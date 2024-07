Gommern. - „Wie hältst du's mit der AfD?“, stellte sich nun auch am Mittwoch in Gommern die leicht abgewandelte Gretchenfrage. In den vergangenen Tagen herrschte Sachsen-Anhalt-weit große Aufregung über das Abstimmverhalten der Kreistagsmitglieder des Salzlandkreises und des Kreises Stendal sowie des Stadtrates von Quedlinburg. In allen drei Parlamenten wurden AfD-Abgeordnete zum 1. Stellvertreter des jeweiligen Gremiums gewählt. Nun auch in Gommern.

