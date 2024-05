Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hecklingen - Bei der Kommunalwahl am 9. Juni können die Bürger der Stadt Hecklingen auch die Besetzung der neuen Ortschaftsräte in Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen an der Wahlurne bestimmen. Von diesem Recht können in Hecklingen 2.829 Personen Gebrauch machen, in Groß Börnecke 1.215, in Cochstedt 869 und in Schneidlingen 804, teilte die Verwaltung mit.