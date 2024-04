Feuerwehreinsatz im Kreis Stendal Bus steht plötzlich in Flammen und brennt an Haltestelle aus

Ein Linienbus ist an einer Haltestelle in Wolterslage plötzlich in Flammen aufgegangen. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen blieb von dem Fahrzeug nur ein Wrack.