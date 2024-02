Kommunalwahl 2024 Bürger-Liste tritt in Möser bei Magdeburg zur Wahl im Juni

Aus einer Bürgerinitiative, die in der Zukunfsdebatte der Gemeinde kräftig mitgemischt hat, hat sich in der Möser ein Verein entwickelt, der nun zur Kommunalwahl im Juni mit eigenen Kandidaten antreten will.