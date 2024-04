Die Bundesstraße 1 in Gerwisch ist seit Dienstagvormittag ab der Fußgängerampel bis zum Ortsausgang in Richtung Magdeburg vollgesperrt.

Gerwisch. - Mit dem Trennen der Fahrbahn von Bord und Gosse beginnt am Dienstagvormittag die Sanierung der Bundesstraße (B) 1 in der Ortsdurchfahrt Gerwisch. Der erste Bauabschnitt verläuft zwischen Ortseingang aus Richtung Magdeburg kommend und Bahnhofstraße. Hier wird unweit der Einfahrt in den Eschenweg auch die vierte Querungshilfe über die B 1 eingebaut.