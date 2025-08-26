Die „Dietmar und Klaus Bluesband" besteht aus Rudi, Harald, Mark und Jaósa und ist im Februar in Loburgs Kultkneipe "Keene Ahnung" zu erleben.,

Loburg. - Auch weiterhin will der Verein „KulturVeste Loburger Land“ die Kirchenruine „Unser Lieben Frauen“ als Ort für Kulturveranstaltungen nutzen. Dies gelang mit mehreren Irish Folk- und Italo-Pop-Konzerten schon sehr gut. Jetzt haben die Vereinsleute die „Dietmar und Klaus Bluesband“ gebucht. Am Samstag, 30. August, sind die drei Musiker im besonderem Ambiente der nach oben offenen, romanischen Gewölbearchitektur zu erleben.

Eines vorneweg: Keiner der Musiker heißt wirklich Dietmar oder Klaus. Im Pressetext der Musiker heißt es dazu: „Dietmar und Klaus Bluesband ist eine Schnapsidee und genauso ist der Bandname auch entstanden.“

Noch sprießt aus einigen Mauern der Ruine das unliebsame Grün. Stephen Zechendorf

Alle Musiker sind in dieser oder anderen Formationen bereits in Loburg in der Kultkneipe „Keene Ahnung“ aufgetreten: Rudi Feuerbach war der Kopf der bekannten Undertaker Bluesband und spielte für einige Jahre die Sologitarre für Keimzeit.

Harald du Bellier am Bass war über 20 Jahre das Fundament der „Feedback“-Bluesband aus Kahla. Mark Rose trommelte sich durch das bluesige Thüringen, spielte Beatles und Pink Floyd quer durch die Republik und kann den Blues einfach nicht lassen.

Los geht es in Loburg um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse oder für 15 Euro im Vorverkauf bei Bernhard Stöhr, im Bestellshop Brett oder in der Kneipe „Keene Ahnung (alles Dammstraße Loburg) oder in der Brennerei Kullmann.