"exactly" unterwegs bei Magdeburg MDR-Reportage "Messerangst in Burg": Regiert jetzt die Furcht auf den Straßen?

2024 gab es in Burg zwei Messerangriffe. In der MDR-Doku "Messerangst in Burg" will eine Reporterin den Hintergründen der Taten auf die Spur kommen und wissen, ob die Menschen dort nun mehr Angst haben.