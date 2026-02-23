Für Fans von Autos und Traktoren wird in der Gemeinde Möckern 2026 ordentlich was geboten: „Traktor-Pulling“ in Lüttgenziatz und das 5. Oldtimertreffen in Hohenziatz.

Hohenziatz - Gleich zwei Veranstaltungen in Hohen- und Lüttgenziatz werden im Sommer vermutlich für viel „dicke Luft“ in der Doppel-Ortschaft und schnelleren Herzschlag bei Auto- und Motorenfans sorgen: das 5. Olditimertreffen und das Traktorpulling.