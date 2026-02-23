weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Autofans aufgepasst: PS-Protze und Zweitakt-Motoren: Traktorpulling und Oldtimertreffen

Für Fans von Autos und Traktoren wird in der Gemeinde Möckern 2026 ordentlich was geboten: „Traktor-Pulling“ in Lüttgenziatz und das 5. Oldtimertreffen in Hohenziatz.

Von Stephen Zechendorf 23.02.2026, 05:55
Oldtimertreffen in Hohenziatz.
Oldtimertreffen in Hohenziatz. Foto: S. Zechenorf

Hohenziatz - Gleich zwei Veranstaltungen in Hohen- und Lüttgenziatz werden im Sommer vermutlich für viel „dicke Luft“ in der Doppel-Ortschaft und schnelleren Herzschlag bei Auto- und Motorenfans sorgen: das 5. Olditimertreffen und das Traktorpulling.