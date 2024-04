Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch - In der Bahnhofstraße, am Einkaufsmarkt am Breiten Weg, in der Lostauer Straße oder in der Gartenstraße: Auf Schritt und Tritt begegnen Passanten in Gerwisch der Reichsflagge. Die kleinen Aufkleber pappen vor allem an Verkehrsschildern und Laternenmasten. Außer den Farben des Deutschen Kaiserreiches tragen sie das Wappen der Stadt Burg und eine Aufschrift.