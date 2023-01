Schüler spenden für kranke Kinder

Spende aus Benefizkonzerten des Schulzentrums Gommern an den Förderkreis krebskranker Kinder in Magdeburg.

Gommern - „Vielen Dank für eure tolle Unterstützung seit vielen Jahren“, bedankte sich Sandra Matz vom Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder bei den Mitgliedern der Schülerband, die am Montagnachmittag probten, stellvertretend für alle Mitwirkende an den Benefizkonzerten des Schulzentrums. Eine Spende in Höhe von 700 Euro konnte sie entgegennehmen. Jugendchor und Schülerband seien angesichts des hohen Krankenstandes froh gewesen, dass die Konzerte stattfinden und damit auch die Spende möglich gemacht werden konnte, sagte Dr. Jens Arndt, Leiter der Schülerband. Mit dem Geld unterstützt der Förderkreis Familien, in denen ein Kind an Krebs erkrankt ist.