Für das eigene Grundstück zu groß geworden, aber als Weihnachtstanne am Breiten Weg ein Hingucker. Beim Aufstellen leistete die Feuerwehr Präzisionsarbeit.

Direkt an der B 1

Mit Kran und Tieflader wurde die Tanne aus der August-Bebel-Straße an den Breiten Weg in Gerwisch gebracht.

Schweren Herzens haben sich Sibylle und Wolfgang Verseck von der Coloradotanne aus ihrem Vorgarten getrennt. Vor 20 Jahren gepflanzt, war der Baum inzwischen zu groß geworden. Da ihnen die Entscheidung, die Tanne wegzunehmen, nicht leicht fiel, freuten sie sich umso mehr, dass sie als diesjähriger Weihnachtsbaum an der Gerwischer Kirche ausgewählt wurde.

Am Donnerstagabend rückte die örtliche Feuerwehr an, zusätzlich mit einem Kran und Tieflader ausgestattet. Um 18.40 Uhr, als die Coloradotanne fest am Kranhaken hing, ertönte die Motorkettensäge. Bis der Baum sicher auf dem Tieflader lag, blieb die August-Bebel-Straße für den Verkehr kurzzeitig gesperrt. Schaulustige verfolgten aus sicherer Entfernung, wie der etwa zwei Tonnen schwere Baum durch die Luft schwebte. Die präzise Arbeit der Feuerwehrleute beeindruckte.

Die Tanne schwebte am Kranhaken über den Zaun auf den Tieflader. Kurzzeitig war die August-Bebel-Straße in Gerwisch gesperrt. Manuela Langner

An ihrem neuen Standort am Breiten Weg wurde die Coloradotanne gleich im Anschluss aufgestellt. Heute zum Weihnachtstannenfest ab 15 Uhr sind Sibylle und Wolfgang Verseck auf jeden Fall dabei. Sie sind gespannt, ihren Baum im Lichterglanz zu sehen. Seinen bisherigen Standort werden sie neu gestalten.

Das Weihnachtstannenfest auf dem Bürgerhof bildet die zweite Station des diesjährigen Lebendigen Adventskalenders in Gerwisch. Die Besucher erleben ein festliches Bühnenprogramm, können weihnachtliche Artikel erwerben und den Weihnachtsmann treffen. Für die Kinder wird ein Basteln im Hortgebäude (früher Bürgerhaus) vorbereitet. Die Cafeteria im Feuerwehrgerätehaus und das Angebot an Speisen und Getränke laden zum Verweilen ein. Das Weihnachtstannenfest wird vom Heimatverein Gerwisch organisiert.