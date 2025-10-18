Strecke Magdeburg - Berlin ein Jahr dicht Verärgerung nach Stellwerksbrand in Möser: Keine Bushaltestelle und Tempo 30 in Möser

Das abgebrannte Stellwerk in Gerwisch zu ersetzen soll ein Jahr dauern - das heißt auch ein Jahr Schienenersatzverkehr - also Bus statt Bahn. Die Ersatzverkehrsnutzer stehen derzeit „im Regen“, denn eine Bushaltestelle gibt es nicht.