Strecke Magdeburg - Berlin ein Jahr dicht Verärgerung nach Stellwerksbrand in Möser: Keine Bushaltestelle und Tempo 30 in Möser
Das abgebrannte Stellwerk in Gerwisch zu ersetzen soll ein Jahr dauern - das heißt auch ein Jahr Schienenersatzverkehr - also Bus statt Bahn. Die Ersatzverkehrsnutzer stehen derzeit „im Regen“, denn eine Bushaltestelle gibt es nicht.
18.10.2025, 07:48
Möser. - In Möser stößt die Ankündigung der Bahn, den Schienenersatzverkehr für die kommenden zwölf Monate aufrecht zu erhalten nicht auf große Begeisterung. Nach dem Brand eines Stellwerkes in Gerwisch will die Bahn das Bauwerk ersetzen. Aktuell fahren die Züge der ODEG bis Möser und von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr bis Biederitz.