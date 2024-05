Was am Herrentag in Burg, Genthin, Zerbst und Umgebung los ist

Burg/Genthin - In Danigkow am Plattensee werden nicht nur die Männer gefeiert. Von 11 bis 20 Uhr wird des Weiteren ein Kinderfest stattfinden und für ein musikalisches Programm ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Infos zur veranstaltung gibt es bei dem Ansprechpartner Marion Grabas Tel.: 015205331840 oder 0392 0051 616.

Segeln in Gommern

Die Modellsegler Gemeinschaft Sachsen-Anhalt startet auf dem Kulk in Gommern in die Segelsaison. Foto: Thomas Schäfer

Die Modellseglergemeinschaft von Sachsen-Anhalt lässt zum Herrentagam Donnerstag, 9. Mai, ihre Schiffsmodelle segeln. Das Spektakel findet in der Zeit von 10 bis 14 uhr auf dem Kulk in Gommern statt.

„Dein Lieblingsplatz“ in Parey

Zum „Herrentags-Familienfest“ lädt „Dein Lieblingsplatz“ in Parey am Donnerstag, 9. Mai, ein. Angeboten werden Floß-Kurztouren um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr. Die Tretbootvermietung ist geöffnet. Am „Lieblingsfeuer“ können Stockbrot und Marshmallows gebacken werden. Die kleinen Besucher können sich am Glücksrad versuchen. Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Spargelgerichten und Aperol-Spritz-Bowle sowie Burger und Spezialitäten vom Grill gesorgt.

Herrentag in Möckern

In Möckern lädt die Eventtechnik Jerichower Land von 10 bis 18 Uhr zum Herrentag auf dem Reitplatz mit Biergarten und Hüpfburg für Kinder ein. Auch das Festgelände des ehemaligen Freibades in Rosian bietet sich als Anlaufstelle für Ausflügler an. Versprochen werden dort Getränke, Imbiss und Musik.

Außerdem ist „Hüpfburgenland Familienspaß“ ab dem 9. Mai auf dem Festplatz Möckern zu Gast. Am Mutter- und Vatertag haben alle Mütter und Väter freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Kindes. Geöffnet ist von 14 bis 18 Uhr.

Theater in Grabow

Am Himmelfahrtstag, 9. Mai, laden alle Kirchengemeinden der Region Burg herzlich zu einem gemeinsamen Gottesdienst um 11.00 Uhr nach Grabow ein. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Freien auf dem Gänseberg in der Dorfmitte statt, ansonsten in der Grabower Kirche.

Die Schauspieltruppe führt am Himmelfahrtstag ein Theaterstück über den Berliner Pfarrer Paul Gerhardt auf. Foto: Hiltrud Gümbel

Statt einer Predigt werden Cornelia Frenkel, Anke und Arend Fritzsch und Peter Gümbel als kleine Schauspieltruppe ein musikalisches Theaterstück über den Berliner Pfarrer Paul Gerhardt aufführen.

Nach dem Gottesdienst wird das Weiße Ross in Grabow die Gäste bewirten.

Familienfest in Lostau

Im Biergarten des familiengeführten Landgasthof Lostau findet am Himmelfahrtstag ein Familienfest statt. Von 11 bis 16 Uhr kann hier ausgelassen gefeiert werden. Neben verschiedenen herzhaften Speisen, die an Selbstbedienungsständen angeboten werden, wird auch ein Bierwagen vor Ort sein. Für eine musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Feiern in der Schermenschen Bocksmühle

Der am Waldrand gelegene Veranstaltungsort „Bauernstube Bocksmühle“, veranstaltet ab 10 Uhr eine Feier zum Herrentag. Bis 16 Uhr wird in der Schermenschen Wassermühle – natürlich- gegrillt und Bier ausgeschenkt. Dabei sorgt „Schotti“ für Live-Musik.

Das Kleeblatt Genthin am: Only Men

Die Genthiner Bar "Kleeblatt" lädt die Männer am Herrentag zum Feiern ein. Foto: Susanne Christmann

„Kleeblatt Genthin – die Bar“ lockt in diesem Jahr neben ihrem historischen Ambiente mit einer exklusiveren Veranstaltung für den Herrentag. Damit dieser vom männlichen Geschlecht ordentlich zelebriert werden kann, sind bis 20 Uhr nur die Herren in der Brandenburger Straße 48 erlaubt. Ab 11 Uhr wird bereits mit elektronischer Musik eingeheizt und für Bier und Gegrilltes ist ebenfalls gesorgt. Ab 20 Uhr ist die Bar für jeden geöffnet, der noch dazustoßen möchte.

„Tequila Drive“ in Reuden

Anlässlich des Männertages geht es im Tequila Drive in Reuden/Anhalt ab 10 Uhr los. Die Saison im Biergarten wurde schon im März eröffnet. Das Biker Café wirbt mit frischen hausgebackenem Blechkuchen und deftiger Hausmannskost an der Grillstation.

Eisbeinessen in Eichholz

Bereits zur Tradition geworden ist das Eisbeinessen in Eichholz. Auch hier ist Gastronom Tom Hebäcker gemeinsam mit Volker „Cesar“ Große am Start. „Neben den vielen Gruppen, die hier bei einem deftigen Eisbein aus der Feldküche Rast machen, kommen aus den umliegenden Ortschaften auch viele Leute mit Töpfen und Schüsseln, um sich das Mittagessen nach Hause zu holen“, erzählt Volker Große. Außerdem haben die Gastronomen noch Bockwürste im Angebot.

Start ist hier gegen 10 Uhr, saftiges Eisbein gibt es ab etwa 11 Uhr.

Garfield in Genthin

Betreiber Lars Hoffmann vor dem beleuchteten Genthiner Union Kino. Foto: Mike Fleske

Der dicke faule Kater ist zurück und sorgt für Lacher. An Himmelfahrt läuft „Garfield – eine extraportion Abenteuer“ zum erstenmal im Genthiner Union Kino. Sollte sich der Feiertag eher regnerisch zeigen, muss niemand so schlechte Laune haben, wie Garfield am Montag. Der 102-minütige Animationsfilm ist ohne Altersbeschränkung freigegeben und läuft um 15.15 , 17.30 und 20 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse oder im Internet unter https://kinogenthin.de.

Trassentreffen in Zabakuck

Voller Platz am Zabakucker See im Touristenzentrum sind die ehemaligen Erbauer der Erdgastrasse zu Gast. Mehrere hundert Besucher werden ab dem Himmelfahrtstag erwartet. Besuche am See oder auf dem Spielplatz sind dennoch möglich. Auch kann vorbeischauen, wer mit den früheren Trassenleuten ins Gespräch kommen möchte.

Filme im Kino Burg

„Morgen ist auch noch ein tag“, lautet der Titel eines italienischen Films, der am Feiertag um 17.45 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln im Burger Kino läuft. Der 118-minütige Film ist frei ab zwölf Jahren. Er erzählt die Geschichte einer Mutter von drei Kindern m Rom des Jahres 1946 und ihrer Befreiung von ihrem gewalttätigen Ehemann.

Ebenfalls im Original mit Untertiteln, läuft der Film „Ich Capitano“. Der Film ist 122 Minuten lang und frei ab zwölf Jahren. Hier wird die Geschichte zweier senegalischer Jugendlicher erzählt, die in Europa groß herauskommen möchten und sich auf einen abenteuerlichen Road-Trip begeben.

Karten für die Vorführungen, gibt es im Kino oder im Internet: www.kinoburg.de.