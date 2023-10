Der Rotary Club Jerichower Land unterstützt seit Jahrzehnten den Kampf gegen die Kinderlähmung, auch Polio genannt. Jetzt gibt es eine neue Benefizaktion, die in der Landeshauptstadt Magdeburg stattfindet.

Burg - Der Kampf gegen Polio steht im Rotary Club Jerichower Land seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt, denn der Virus verursacht die unheilbare Kinderlähmung. Zur Erklärung: In Deutschland wurde ab 1960 die „Schluckimpfung“ unter dem Motto: „Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam“ eingeführt. Wurden zuvor fast 10 000 Kinder jährlich befallen, sank die Zahl nach der flächendeckenden Impfung auf null.

Aber noch in den 80er Jahren erkrankten über 350 000 Kinder weltweit hieran. Um Polio weltweit auszurotten, wurde 1988 eine erfolgreiche Initiative von Rotary International und der Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet. Auch der Rotary Club Jerichower Land unterstützt das Projekt.

„Die Zahl der Polioerkrankungen hat sich seit der Initiative von Rotary und der WHO vor 35 Jahren weltweit um 99,9 Prozent reduziert“, sagt der Präsident des Rotary Clubs Jerichower Land, Prof. Paul Janowitz. Seit 1988 erhielten 2,5 Milliarden Kinder in 122 Ländern die wirksame Schutzimpfung. Janowitz weiß als ehemaliger Chefarzt diese Leistung besonders zu würdigen. So müssen genügend Impfstoffe und die Gelder hierfür bereitstehen. Aber auch Ärzte und geschultes Personal für die weltweite Impfkampagne sind erforderlich.

Zahlreiche Rotarier haben sich hierfür ehrenamtlich engagiert. Hinzu kam, dass in vielen Ländern zunächst eine große Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Impfung bestand. Dort musste umfangreiche Aufklärung geleistet werden. Für den nachhaltigen Erfolg dieses weltumspannenden Vorhabens „End Polio Now“ wurden weitere Partner neben Rotary und der WHO geworben. Diese sind die Unicef, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde (CDC), die Impf-Allianz GAVI und die Bill &Melinda Gates-Stiftung.

Benefizkonzert mit Vortrag im Magdeburger Dom

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren unterstützt der Rotary Club Jerichower Land wie viele tausend andere Rotary Clubs weltweit dieses Projekt – unter anderem mit Hilfs- und Spendenaktionen. „Wenn starke Partner ein gemeinsames Ziel haben, dann kann etwas Großes erreicht werden“, so Paul Janowitz. Es ist aber von entscheidender Bedeutung, Polio auch in den letzten zwei Ländern (Pakistan und Afghanistan) auszurotten, in denen sich das Virus noch endemisch verbreitet.

„Nur so kann gewährleistet werden, dass das Virus nicht wieder in andere -poliofreie- Länder eingeschleppt wird. Wenn alle Impfmaßnahmen heute eingestellt würden, könnte Polio innerhalb der nächsten 10 Jahren wieder bis zu 200.000 Kinder pro Jahr lähmen.“Auch aus diesem Grund veranstalten die Rotary Clubs im nördlichen Sachsen-Anhalt in Magdeburg, ein Benefizkonzert zugunsten von der Initiative „End Polio Now“.

Dabei handelt es sich um ein klassisches Konzert am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr, bei dem das Rossini-Quartett Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Pachelbel, Claude Debussy, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach im Remter des Magdeburger Doms spielen wird. Ebenfalls wird es einen kleinen informativen Vortrag über Polio und „End Polio Now“ geben.

Die Tickets für das Benefizkonzert kosten 20 Euro und sind online unter https://shop.ticketpay.de/O5LEQ2SA buchbar. „Wir hoffen auf eine große Resonanz, um unser Ziel effektiv verfolgen zu können“, sagt Janowitz.