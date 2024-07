Aufgemotzte Karossen in Burg und deutschlandweit bekannte DJs in Güsen. An diesem Wochenende ist wieder einiges los im Jerichower Land.

Wohin am Wochenende in Burg, Genthin und Umgebung?

Auto-Show in Burg

Jerichower Land - East Impact, die große Fahrzeug-Show getunter Karossen, steht in Burg wieder in den Startlöchern. Am Sonntag können Fans getunter Fahrzeuge im einmaligen Ambiente des Goetheparks staunen, mit wie viel Akribie und Leidenschaft die Autos oder Zweiräder aufgemotzt wurden. Exakt 333 verschiedenste Modelle sind in die engere Wahl der vielen Bewerber gekommen, sagen die Initiatoren Michael Dümche und Roy Rybarsch. Sie freuen sich auf Akteure und Besucher aus ganz Deutschland, schließlich habe sich Burg mit East Impact längst einen Namen in der Szene gemacht. „Das wird sicher ein super Tag“, ist das engagierte Duo überzeugt. Auch für Essen und Trinken ist wieder gesorgt. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person, für Kinder bis 12 Jahre ist er frei. Los geht es um 10 Uhr.

Hutkonzert mit Mellikey in Burg

Die stimmgewaltige Sängerin Mellikey rockt am Freitag mit ihrer Band den Weinberg. Denn dort ist Freitagabend Zeit für Freunde, Essen, Trinken, Spiele und auch Livemusik. Besucher können sich auf Klassiker der 70er, 80er, 90er Jahre wie Nirvana, Toto, Deep Purple, REM freuen. Der Eintritt ist frei, aber der Hut wird mehrfach herumgereicht. Neben guter Musik gibt es Speisen vom Rost und leckere Getränke. Ein Platz kann vorab auf www.poliluxmagazin.de reserviert werden. Los geht es um 19 Uhr.

Die Band Mellikey spielt am Freitag in Burg. Stephen Zechendorf

Dorffest in Prödel

In Prödel wird das ganze Wochenende Dorffest gefeiert. Der Freitag startet um 19 Uhr mit einer gemütlichen Runde. Am Samstag eröffnet der Ortsbürgermeister Jürgen Michalek um 15 Uhr den zweiten Veranstaltungstag. Danach heißt es „Spiel und Spaß für groß und klein“. Mit Preisschießen, Darts, Kegeln, einer Tombola, Würfeln, Präsentkorbschätzen und einer Hüpfburg kommt garantiert keine Langeweile auf. Um 15.30 und um 20 Uhr tritt der Tanz- und Showverein „O'Blue“ auf. Danach gibt es Partymusik mit DJ. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und endet mit dem gemeinsamen Aufräumen.

Zuckertütenfahrt in Magdeburgerforth

ABC-Schützen aufgepasst! Der Zuckertütenexpress des Kleinbahnvereins fährt wieder. Am Sonnabend, 27. Juli, gibt es die erste Fahrt um 10 Uhr. Der Express fährt jede volle Stunde bis um 15 Uhr aus dem Bahnhof Magdeburgerforth los. Alle Einschulkinder erhalten zur Zugfahrt eine bunt gefüllte kleine Schultüte. Auch für die Geschwisterkinder gibt es eine kleine Überraschung. Auf dem Bahnhofsgelände fährt die Feldbahn. Das „Kleinbahnbistro“ bietet Getränke, Bratwürste, Suppe sowie Kaffee und Kuchen an. Für Erwachsene kostet eine Hin- und Rückfahrt acht Euro, Kinder fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.kj-1.de oder unter der Tel. 03900-54922.

Neptunfest am Plattensee

Auch dieses Jahr kommt der Neptun an den Plattensee in Dannigkow und möchte am Sonnabend Kinder und Erwachsene taufen. Trotz des tragischen Todesfalls am vergangenen Sonntag, 21. Juli, wird das alljährliche Neptunfest am Plattensee stattfinden. Darüber informierte die Campingplatzleitung auf Nachfrage der Volksstimme. Die Veranstalter versprechen Spiele und viel Spaß. Los geht es um 12 Uhr, Treffpunkt ist der Campingplatz. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend ist Neptunfest auf dem Dannigkower Campingplatz am Plattensee. Thomas Schäfer

Venga Venga Party

Am Sonnabend, 27. Juli, heißt es in Görzke (Brandenburg) Venga Venga! Die Kult-Party mit Musik aus den 1990er- und 2000er-Jahren kommt auf den Schützenplatz. Die Partygäste können sich auf Unterhaltung von den Venga DJs und der Comic Dance Crew freuen. Als Specials verspricht der Veranstalter 90er Süßigkeiten, gratis LED-Stäbe und Knicklichter, Konfetti sowie eine CO2- und Flammen-Kanone. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 9,90 Euro.

Gestört aber Geil in Güsen

Das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ kommt am Sonnabend nach Güsen. Los geht die Veranstaltung auf der Freilichtbühne bereits um 18 Uhr. Mit dabei sind außerdem die DJs JO'L, AirDice, Klinkenpraxis, 2 elements und René Bonitz. Der Eintritt kostet 35 Euro. Kurzentschlossene werden dieses Mal leider enttäuscht: Das Konzert ist restlos ausverkauft. Deshalb wird es auch keine Karten mehr an der Abendkasse geben.

Das deutsche DJ-Duo „Gestört aber Geil“ wird am 27. Juli auf der Freilichtbühne in Güsen stehen. Gestört aber Geil

Führung „Altstadt und Türme“ in Burg

Während einer Themenführung am Sonnabend, 27. Juli, erleben die Teilnehmer die Geschichte der Wehr- und Wachtürme der ehemaligen Stadtbefestigung hautnah. Beim Rundgang durch die über 1.075-jährige Stadt der Türme wird die Vergangenheit der sogenannten Oberstadt (Altstadt) erkundet. Je nach Gruppengröße können bis zu drei Stadttürme (Hexenturm, Freiheitsturm, Berliner Torturm) während der Führung von innen besichtigt werden. Die Themenführung führt von der Trommlerfigur am Breiten Weg zu den Stadttürmen. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Karten gibt es vorab bei der Tourist-Information. Beginn der Führung ist um 10 Uhr.

Sommerkonzert in Altenklitsche

In der Altenklitscher Dorfkirche findet am Sonntagabend, 28. Juli, ein Sommerkonzert statt. Das Genthiner Trinitatis-Ensemble tritt auf. Im Anschluss gibt es Abendbrot im Kirchgarten. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten. Der Erlös des Abends kommt einer Kirchturmuhr zugute.