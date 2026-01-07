Im achten Anlauf beschloss der Hecklinger Stadtrat neue Friedhofsgebühren ab 2026. Die Trauerhallennutzung in Hecklingen zum Beispiel kostet jetzt 256 statt 88 Euro.

Die Nutzung der Trauerhallen in der Stadt Hecklingen ist teurer geworden. Die Kapelle in Hecklingen kostet künftig 256 Euro.

Hecklingen. - Seit 2021 bemüht sich die Stadtverwaltung Hecklingen darum, die Friedhofsgebühren nach einer Neukalkulation anzupassen. Sieben Mal hintereinander war das gescheitert. Doch in der letzten Stadtratssitzung des alten Jahres hat der Stadtrat den Weg für eine Erhöhung frei gemacht. Die Satzung ist ab dem Jahr 2026 gültig. „Der Kalkulationszeitraum geht bis 2026“, sagte der Fachbereichsleiter Frank Stehning.