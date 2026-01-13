weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Rechtsfragen: Wer haftet bei Stürzen vor der Haustür ?

Rechtsfragen Wer haftet bei Stürzen vor der Haustür ?

Wer im Winter für Gehwege und Straßen verantwortlich ist, wann Kommunen oder Eigentümer haften und welche Rolle Versicherungen dabei spielen.

Von Theresa Gringmuth 13.01.2026, 08:00
Sturmtief Elli sorgte in den letzten Tagen für Chaos. Doch wer haftet eigentlich bei Unfällen, wenn Wege und Straßen nicht geräumt sind?
Altmarkkreis - Sturmtief Elli bestimmte in den vergangenen Tagen den Alltag im Altmarkkreis. Schneechaos führte zu erheblichen Einschränkungen: Grund waren vor allem Straßen und Gehwege, die nicht überall problemlos nutzbar waren. Auch Unfälle häuften sich. Immer wieder wird dann gefragt, wer hier überhaupt zuständig ist.