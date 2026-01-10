weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Erneuerbare Energie: 50 Hektar Fläche: Grünes Licht für zwei weitere Solarparks zwischen Güsen und Bergzow

Erneuerbare Energie 50 Hektar Fläche: Grünes Licht für zwei weitere Solarparks zwischen Güsen und Bergzow

Der nächste Solarpark in der Gemeinde Elbe-Parey rückt näher: Zwischen Güsen und Bergzow plant ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zwei große Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf 50 Hektar Fläche. Wie ist der Stand des Projektes?

Von Louis Hantelmann 10.01.2026, 07:26
Zwischen Bergzow und Güsen sollen neue Solarparks entstehen.
Zwischen Bergzow und Güsen sollen neue Solarparks entstehen. Symbolfoto: dpa

Bergzow/Güsen. - Zuletzt haben die Pläne der Magdeburger Firma Getec green energy zumeist die Rats- und Ausschusssitzungen in der Gemeinde Elbe-Parey bestimmt. Nachdem hierbei nun eine Entscheidung über den Bau neuer Wind- und Solaranlagen in der Gemeinde gefallen ist, stand ein weiteres Projekt auf der Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatssitzung.