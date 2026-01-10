Der nächste Solarpark in der Gemeinde Elbe-Parey rückt näher: Zwischen Güsen und Bergzow plant ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zwei große Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf 50 Hektar Fläche. Wie ist der Stand des Projektes?

50 Hektar Fläche: Grünes Licht für zwei weitere Solarparks zwischen Güsen und Bergzow

Zwischen Bergzow und Güsen sollen neue Solarparks entstehen.

Bergzow/Güsen. - Zuletzt haben die Pläne der Magdeburger Firma Getec green energy zumeist die Rats- und Ausschusssitzungen in der Gemeinde Elbe-Parey bestimmt. Nachdem hierbei nun eine Entscheidung über den Bau neuer Wind- und Solaranlagen in der Gemeinde gefallen ist, stand ein weiteres Projekt auf der Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatssitzung.