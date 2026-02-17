Vom „Color 20“ bis zum „Weltklang“ – die Volksstimme sucht Leserinnen und Leser, die noch funktionierende Elektrogeräte aus DDR-Zeiten besitzen. Welche Schätze stehen in Ihrem Keller, Ihrer Küche oder Garage?

Genthin - Ob im Hobbykeller, in der Küche oder in der Werkstatt – in vielen Haushalten verrichten sie noch immer zuverlässig ihren Dienst: Elektrogeräte aus DDR-Produktion. Die Volksstimme Genthin möchte wissen, welche dieser robusten Alltagshelfer bis heute durchhalten.

In den vergangenen Wochen haben uns bereits spannende Fundstücke erreicht. So rührt in Gommern ein legendäres Rührgerät RG 28s seit mehr als 40 Jahren unermüdlich Teig. Auch die Kaffeemühle SWM4 und der Kaffee-Tee-Automat K109 laufen, als wären sie erst gestern vom Band gelaufen. Für ihre Besitzerin sind sie längst mehr als nur Gebrauchsgegenstände, sondern Begleiter durch den Lebensalltag.

Wer hat ein DDR-Radio oder einen Farbfernseher?

Ein besonders außergewöhnliches Stück stammt aus Theeßen: Dort ist ein Thermosspeisegefäß vom VEB Thermos Langewiesen, im Volksmund liebevoll „Eisbombe“ genannt, noch immer regelmäßig im Einsatz. Seit Jahrzehnten hält es Speisen warm und die Erinnerung wach an die robuste Technik aus DDR-Tagen.

Jetzt möchte die Redaktion noch mehr dieser Geschichten entdecken. Vielleicht steht in Ihrem Schrank ein alter „Color 20“-Farbfernseher - der erste Farbfernseher der DDR, ein Stereo-Radio-Receiver von Robotron oder gar ein Koffergrammophon der Marke „Weltklang“? Auch Sammlerinnen und Sammler historischer DDR-Technik sind eingeladen, ihre Geräte vorzustellen oder die besonderen Erinnerungen zu erzählen, die sich damit verbinden.

DDR-Geräte bestechen durch typisches Design

Denn viele Geräte aus Ostzeiten haben nicht nur eine ganz eigene Geschichte, sondern auch ein eigenwilliges Design, das zwar oft sehr funktional war, aber dennoch einen eigenen Charme hatte.

Wer mitmachen möchte, kann sich direkt bei der Volksstimme Genthin melden – telefonisch unter 03933/873463 oder per E-Mail an Redaktion.Genthin@Volksstimme.de. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Zuschriften und die Vorführung der Geräte.