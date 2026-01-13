Drei Tage, acht Turniere und 64 Mannschaften: Der Energie Cup 2026 des SV Traktor Tucheim und der Fläminger Füxxe bot trotz einiger witterungsbedingter Absagen hochklassigen Jugend- und Amateurfußball sowie beste Stimmung in der Pareyer Sporthalle.

Fußballfest trotz Schnee und Eis: Energie Cup 2026 begeistert mit vielen Toren in Parey

Acht Turniere fanden beim Energie Cup 2026 des SV Traktor Tucheim und der Fläminger Füxxe in Parey statt.

Parey. - Ganze 64 Mannschaften, verteilt auf drei Tage und insgesamt acht Turniere, wollten am Wochenende bei der diesjährigen Auflage des Energie-Cups in der Pareyer Sporthalle an den Start gehen.

Dass es witterungsbedingt ein paar wenige Absagen gegeben hat, tat der guten Stimmung auf den Rängen und bei den Organisatoren des SV Traktor Tucheim und der Jugendspielgemeinschaft der Fläminger Füxxe dennoch keinen Abbruch. „Grundsätzlich konnte alles wie geplant durchgeführt werden und hat gut geklappt. Es hätte deutlich schlimmer kommen können“, lautet das Fazit von Michael Weise.

Witterungsbedingt wenig Absagen zum Energie-Cup 2026

Zwar sei der Start am Freitag mit ein paar Absagen, unter anderen von weiter entfernt beheimateten Teams aus Brandenburg und Könnern, schwierig gewesen. Dennoch habe man kurzfristig Ersatz durch die Elbe-Kicker bekommen, sodass keines der acht Turniere ausfallen musste. Auch die Stimmung in der Halle und die Resonanz der Teilnehmer sei durchweg hervorragend gewesen, freut sich Michael Weise.

In mehreren Altersklassen rollte der Ball. Foto: Michael Weise

Die Kicker der Fläminger Füxxe. Foto: Michael Weise

Positiv bewerten die Veranstalter zudem die Neuerungen beim diesjährigen Energie Cup: Die Übertragung des Turniers in den Verköstigungsraum ist erstmals mit entsprechender Akustik ergänzt worden. Außerdem wurde erstmals pro Altersklasse ein All-Star-Team gewählt, wobei der Fokus vor allem auf den Defensivspielern gelegen hat. „Hier sind auch viele Mädchen vertreten, die ein starkes Turnier gespielt haben“, hebt Weise hervor.

Erstmals wurden auch All-Star-Teams gewählt. Foto: Michael Weise

Bei den jüngsten Vertretern aus der G-Jugend siegte der VfB Ottersleben I vor den Fläminger Füxxen I sowie dem SV Empor Brandenburg. In der Gruppe der F-Jugend setzten sich die Elbe-Kicker durch, auf Platz 2 und 3 folgten der SV Grieben 47 sowie die Fläminger Füxxe I.

Energie Cup 2026: Viele Sieger in Parey

Das Turnier der E-Jugend konnte der FC Borussia Brandenburg vor der SG Blau-Weiß Beelitz und den Elbe-Kickern gewinnen, bei der D-Jugend holte SV Arminia Magdeburg 2 den Titel vor der BSC Rathenow und den Fläminger Füxxen I.

Ein Dank geht an die zahlreichen Helfer. Foto: Michael Weise

Auch die Spielleitung hatte an drei Tagen gut zu tun. Foto: Michael Weise

Einzig bei der C-Jugend musste witterungsbedingt umgestellt werden, da auf Grund des Schneefalls vier Mannschaften kurzfristig abgesagt hatten, sodass eine Notlösung zur Durchführung dank der Bereitschaft der Elbe-Kicker gefunden wurde. Drei Vertretungen der Elbe-Kicker nahmen spontan teil, den Sieg errangen allerdings die Fläminger Füxxe.

Dank an Sponsoren des Energie-Cups 2026 in Parey

Der TSV Brettin/Roßdorf gewann vor der BSG Stahl Brandenburg und der Spielgemeinschaft Union 1861/FSV Wespen das Turnier der B-Jugend. Bei den Männern konnten sie die Kicker von Roter Stern Sudenburg vor Germania Olvenstedt und der SG Handwerk Magdeburg durchsetzen.

Beim Turnier der Alten Herren belegten der SV Ziesar 31, der VfB Ottersleben und der SV Parey 90 die ersten drei Plätze.

Alles in allem sind es ein paar anstrengende, aber auch schöne Tage gewesen, die die Ausrichter in der Halle des SV 90 Parey verbracht haben. Daher dankt Michael Weise allen Unterstützern und Helfern sowie den Sponsoren bei der Organisation und Durchführung des Energie-Cups 2026.