Stadträte rufen zum gemeinsamen Rundgang durch die Innenstadt und am Bahnhof auf, um Unrat aus der Natur zu entfernen.

Im November wird es in Genthin wieder eine Müllsammelaktion in der Innenstadt geben.

Genthin - Herbstliches Reinemachen in Genthin. Die Stadtratsfraktion Genthin-Mützel-Parchen geht mit freiwilligen Unterstützern auf Herbst-Müllsammelaktion. Den Termin kann man sich bereits jetzt vormerken.

Treffpunkt ist Samstag, 22. November, um 10 Uhr am Bahnhof Genthin. Gemeinsam mit Mitgliedern der Stadtratsfraktion soll in der Innenstadt und rund um den Bahnhof Müll gesammelt werden.

Handschuhe und Zubehör müssen mitgebracht werden

„Alle, die Lust haben, dabei zu sein, und alle Unterstützer können sich gern per Facebook oder unter der Telefonnnumer 0162 /1933111 melden – oder einfach vorbeikommen“, heißt es aus der Fraktion.

Müllsäcke werden bereitgestellt, Handschuhe und weiteres Zubehör sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden. Für warme Getränke, gute Laune und anregende Gespräche sei gesorgt.

15 große Müllsäcke im Frühjahr gesammelt

Bereits im Frühjahr hatte die Fraktion bei einer ähnlichen Aktion gemeinsam mit freiwilligen Helfern knapp 15 große Säcke Abfall aus der Natur rund um den Bahnhof und aus der Innenstadt gesammelt – darunter Papier, Plastikreste, Hausmüll, zahlreiche Flaschen und sogar einen alten Fernseher.

Die Stadtverwaltung übernahm damals den Abtransport und die ordnungsgemäße Entsorgung des Unrats. Dass die Umweltverschmutzung weiterhin ein Problem bleibt, sehen die Initiatoren als Ansporn: Ziel der Herbstaktion sei es, Genthin erneut ein Stück sauberer zu machen und das Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken.