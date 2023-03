Aus- und Fortbildung wird in der Feuerwehr Elbe-Parey groß geschrieben. In regelmäßigen Abständen kommen die Führungskräfte zu einer gemeinsamen Ausbildung zusammen.

Die Kräfte des Fachdienstes „Führungsunterstützung“ stellten den im letzten Jahr in Dienst genommenen Einsatzleitwagen „Sachsen-Anhalt“ vor.

Elbe-Parey - Die Führungskräfte der Feuerwehr Elbe-Parey führten ihre erste gemeinsame Ausbildung in diesem Jahr durch. „Dazu trafen sich die Kameradinnen und Kameraden ab Ausbildungsebene Gruppenführer und zwei Vertreter der Gemeinde Elbe-Parey in der Feuerwehr Güsen und hatten eine rund achtstündige Veranstaltung mit interessanten Themen vor sich“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge.